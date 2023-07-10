Пермячка выловила гигантскую щуку. Фото

11 июля 2023 в 07:20 Размер текста - 17 +

Пермячка поделилась фотографией улова в соцсети (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Жительнице Пермского края Лидии Сергеевой удалось поймать щуку, вес которой превышает 11 килограммов. Своим уловом рыбачка похвасталась в соцсети. «Вот такую щуку я сегодня поймала. Вес рыбы: 11 700 граммов», — сообщение пермячки опубликовано в группе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». Ранее житель Перми хвастался уловом в полтора десятка хищных рыб. По словам мужчины, после фотосессии все обитатели Сылвы были отпущены обратно в реку. Рыбу взвесили после того, как достали из воды Фото: группа VK «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» Щука оказалась не единственной пойманной рыбой Фото: группа VK «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае»

Жительнице Пермского края Лидии Сергеевой удалось поймать щуку, вес которой превышает 11 килограммов. Своим уловом рыбачка похвасталась в соцсети. «Вот такую щуку я сегодня поймала. Вес рыбы: 11 700 граммов», — сообщение пермячки опубликовано в группе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». Ранее житель Перми хвастался уловом в полтора десятка хищных рыб. По словам мужчины, после фотосессии все обитатели Сылвы были отпущены обратно в реку.