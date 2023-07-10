10 июля 2023

Пермячка выловила гигантскую щуку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО, рыбак, хороший улов, щука
Пермячка поделилась фотографией улова в соцсети (архивное фото) Фото:

Жительнице Пермского края Лидии Сергеевой удалось поймать щуку, вес которой превышает 11 килограммов. Своим уловом рыбачка похвасталась в соцсети.

«Вот такую щуку я сегодня поймала. Вес рыбы: 11 700 граммов», — сообщение пермячки опубликовано в группе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее житель Перми хвастался уловом в полтора десятка хищных рыб. По словам мужчины, после фотосессии все обитатели Сылвы были отпущены обратно в реку.

Рыбу взвесили после того, как достали из воды
Рыбу взвесили после того, как достали из воды
Фото:
Щука оказалась не единственной пойманной рыбой
Щука оказалась не единственной пойманной рыбой
Фото:

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Жительнице Пермского края Лидии Сергеевой удалось поймать щуку, вес которой превышает 11 килограммов. Своим уловом рыбачка похвасталась в соцсети. «Вот такую щуку я сегодня поймала. Вес рыбы: 11 700 граммов», — сообщение пермячки опубликовано в группе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». Ранее житель Перми хвастался уловом в полтора десятка хищных рыб. По словам мужчины, после фотосессии все обитатели Сылвы были отпущены обратно в реку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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