Пермячка поделилась фотографией улова в соцсети (архивное фото)
Жительнице Пермского края Лидии Сергеевой удалось поймать щуку, вес которой превышает 11 килограммов. Своим уловом рыбачка похвасталась в соцсети.
«Вот такую щуку я сегодня поймала. Вес рыбы: 11 700 граммов», — сообщение пермячки опубликовано в группе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее житель Перми хвастался уловом в полтора десятка хищных рыб. По словам мужчины, после фотосессии все обитатели Сылвы были отпущены обратно в реку.
Рыбу взвесили после того, как достали из воды
Щука оказалась не единственной пойманной рыбой
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