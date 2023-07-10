Пермяков зовут строить федеральную трассу «М-12» за зарплату в 120 тысяч рублей

11 июля 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Рабочим обещают предоставить современные инструменты и технику Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителям Перми и Пермского края предлагают работу на строительстве участка федеральной трассы «М-12» во Владимирской области. Трудиться необходимо вахтовым методом. За вахту в 30 смен рабочим обещают платить 120 тысяч рублей. «Ищем рабочих, готовых принять участие в строительстве трассы „М-12“ во Владимирской области. Предлагаем работу в профессиональной команде и отличные условия труда. Зарплата от 120 тысяч рублей за вахту в 30 смен и выплаты без задержек. Гибкая система рабочих графиков, чтобы вы могли насладиться временем с семьей и друзьями», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что рабочих обеспечат трехразовым бесплатным питанием и жильем в комфортабельных модульных общежитиях. Также им предоставят современное оборудование и инструменты. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагает работу на предприятии в Камчатском крае. Там необходимо трудиться на производстве крупного рыбного комбината за зарплату до 200 тысяч рублей.

Жителям Перми и Пермского края предлагают работу на строительстве участка федеральной трассы «М-12» во Владимирской области. Трудиться необходимо вахтовым методом. За вахту в 30 смен рабочим обещают платить 120 тысяч рублей. «Ищем рабочих, готовых принять участие в строительстве трассы „М-12“ во Владимирской области. Предлагаем работу в профессиональной команде и отличные условия труда. Зарплата от 120 тысяч рублей за вахту в 30 смен и выплаты без задержек. Гибкая система рабочих графиков, чтобы вы могли насладиться временем с семьей и друзьями», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что рабочих обеспечат трехразовым бесплатным питанием и жильем в комфортабельных модульных общежитиях. Также им предоставят современное оборудование и инструменты. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагает работу на предприятии в Камчатском крае. Там необходимо трудиться на производстве крупного рыбного комбината за зарплату до 200 тысяч рублей.