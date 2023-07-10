10 июля 2023

Пермяков зовут строить федеральную трассу «М-12» за зарплату в 120 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Коли Мяготина. Курган, улица коли мяготина, каток, строительная машина
Рабочим обещают предоставить современные инструменты и технику Фото:

Жителям Перми и Пермского края предлагают работу на строительстве участка федеральной трассы «М-12» во Владимирской области. Трудиться необходимо вахтовым методом. За вахту в 30 смен рабочим обещают платить 120 тысяч рублей.

«Ищем рабочих, готовых принять участие в строительстве трассы „М-12“ во Владимирской области. Предлагаем работу в профессиональной команде и отличные условия труда. Зарплата от 120 тысяч рублей за вахту в 30 смен и выплаты без задержек. Гибкая система рабочих графиков, чтобы вы могли насладиться временем с семьей и друзьями», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Уточняется, что рабочих обеспечат трехразовым бесплатным питанием и жильем в комфортабельных модульных общежитиях. Также им предоставят современное оборудование и инструменты.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагает работу на предприятии в Камчатском крае. Там необходимо трудиться на производстве крупного рыбного комбината за зарплату до 200 тысяч рублей.

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Жителям Перми и Пермского края предлагают работу на строительстве участка федеральной трассы «М-12» во Владимирской области. Трудиться необходимо вахтовым методом. За вахту в 30 смен рабочим обещают платить 120 тысяч рублей. «Ищем рабочих, готовых принять участие в строительстве трассы „М-12“ во Владимирской области. Предлагаем работу в профессиональной команде и отличные условия труда. Зарплата от 120 тысяч рублей за вахту в 30 смен и выплаты без задержек. Гибкая система рабочих графиков, чтобы вы могли насладиться временем с семьей и друзьями», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что рабочих обеспечат трехразовым бесплатным питанием и жильем в комфортабельных модульных общежитиях. Также им предоставят современное оборудование и инструменты. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагает работу на предприятии в Камчатском крае. Там необходимо трудиться на производстве крупного рыбного комбината за зарплату до 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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