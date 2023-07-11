В WhatsApp распространился новый способ воровства

Bi.Zone: мошенники крадут данные россиян через чат-боты в WhatsApp

Мошенники предлагают пользователям заработать деньги на «новом проекте Цукерберга» через боты в WhatsApp Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мошенники начали похищать персональные данные пользователей WhatsApp через чат-боты. Злоумышленники предлагают получать пассивный доход с помощью разработки, якобы созданной гендиректором компании Meta (признана экстремистской, запрещена в РФ) Марком Цукербергом. Об этом рассказали в компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

«В последние два месяца резко выросло количество доменов, ориентированных на кражу персональных данных через WhatsApp. Пользователям предлагают получать пассивный доход с помощью чат-бота, якобы созданного Марком Цукербергом для работы на финансовом рынке», — сообщили в Bi.Zone РИА Новости. Там отметили, что страницы, на которых размещены подставные чат-боты, замаскированы под сайты СМИ.

Пик мошеннической активности пришелся на 19—25 июня, когда в сети активно обсуждался возможный поединок Цукерберга с американским бизнесменом Илоном Маском. В этот период было выявлено 150 новых ресурсов, отметили в компании. Всего с начала мая было найдено 252 подобных сайта. Целевая аудитория мошенников — граждане России, Казахстана, Белоруссии, Польши, Турции и стран Евросоюза.

Схема получения персональных данных с помощью «нового проекта Цукерберга» предполагает переход в чат-бот WhatsApp по ссылке-приглашению. Там пользователя ждет опрос, а также предложение ввести свои ФИО, почту и номер телефона. «После этого искусственный интеллект якобы начнет самостоятельно торговать на бирже от имени пользователя, которому останется только снимать полученные деньги», — рассказали эксперты. Однако вместо дохода обманутые абоненты будут получать спам-звонки и рассылки на личный номер телефона и почту.