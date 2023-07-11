В ЛНР заявили о росте числа женщин в ВСУ

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) отмечается рост числа женщин-военнослужащих. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, в зоне Южного военного округа в Донбассе женщины составляют 30% украинских подразделений.
«Исходя из аналитики данных разведорганов, за истекший месяц в нашей зоне ответственности [Южного военного округа в Донбассе] увеличилось количество украинских военнослужащих женского пола. На данный момент их процентное соотношение составляет порядка 30%», — заявил Марочко, ссылаясь на свои источники. Он отметил, что среди военных женского пола есть как офицеры, так и рядовые.
Ранее Марочко в разговоре с URA.RU высказывал мнение о том, что в ближайшее время украинки начнут попадать под всеобщую мобилизацию. Он заявлял, что трупы молодых девушек из штурмовых отрядов ВСУ стали чаще встречаться на линии боевого соприкосновения.
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