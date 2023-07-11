В ЛНР заявили о росте числа женщин в ВСУ

Марочко: ВСУ в Южном военном округе на 30% состоят из женщин
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщины составляют 30% подразделений ВСУ в  Южном военном округе, заявил Андрей Марочко Фото:
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В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) отмечается рост числа женщин-военнослужащих. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, в зоне Южного военного округа в Донбассе женщины составляют 30% украинских подразделений.

«Исходя из аналитики данных разведорганов, за истекший месяц в нашей зоне ответственности [Южного военного округа в Донбассе] увеличилось количество украинских военнослужащих женского пола. На данный момент их процентное соотношение составляет порядка 30%», — заявил Марочко, ссылаясь на свои источники. Он отметил, что среди военных женского пола есть как офицеры, так и рядовые.

Ранее Марочко в разговоре с URA.RU высказывал мнение о том, что в ближайшее время украинки начнут попадать под всеобщую мобилизацию. Он заявлял, что трупы молодых девушек из штурмовых отрядов ВСУ стали чаще встречаться на линии боевого соприкосновения.

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В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) отмечается рост числа женщин-военнослужащих. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, в зоне Южного военного округа в Донбассе женщины составляют 30% украинских подразделений. «Исходя из аналитики данных разведорганов, за истекший месяц в нашей зоне ответственности [Южного военного округа в Донбассе] увеличилось количество украинских военнослужащих женского пола. На данный момент их процентное соотношение составляет порядка 30%», — заявил Марочко, ссылаясь на свои источники. Он отметил, что среди военных женского пола есть как офицеры, так и рядовые. Ранее Марочко в разговоре с URA.RU высказывал мнение о том, что в ближайшее время украинки начнут попадать под всеобщую мобилизацию. Он заявлял, что трупы молодых девушек из штурмовых отрядов ВСУ стали чаще встречаться на линии боевого соприкосновения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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