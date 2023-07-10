10 июля 2023

Главный терапевт Пермского края предупредила об опасности питьевой воды в жару

Врач Корягина: вода из пластиковой бутылки в жару превращается в яд
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы. Москва, питьевая вода, вода в бутылке
Воду в пластиковой таре лучше не покупать Фото:

Питьевая вода из пластиковой бутылки в жаркую погоду может стать опасной для здоровья. Дело в том, что при нагревании пластик выделяет вредный бисфенол А, сравнимый с ядом. Об этом рассказала главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина.

«Часто мы оставляем бутылку с водой в машине, а машину на парковке под солнцем, в салоне автомобиля при этом температура может подниматься до 50 градусов. При нагревании до 40-50 градусов пластиковая бутылка начинает выделять бисфенол А. Полезная вода превращается в токсичный коктейль», — пишет доктор медицинских наук в социальных сетях.

По словам Корягиной, бисфенол А при попадании и накапливании в организме провоцирует развитие болезней сердца и сосудов, аутоиммунных заболеваний, ожирения, опухолей и гормонального дисбаланса. Врач советует в жаркую погоду покупать воду в стеклянной таре.

По данным синоптиков, днем 10 июля температура воздуха на юге Пермского края превысила 38 градусов. Сегодня возможно будет побит температурный рекорд, который составляет +38,6 градуса.

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Питьевая вода из пластиковой бутылки в жаркую погоду может стать опасной для здоровья. Дело в том, что при нагревании пластик выделяет вредный бисфенол А, сравнимый с ядом. Об этом рассказала главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина. «Часто мы оставляем бутылку с водой в машине, а машину на парковке под солнцем, в салоне автомобиля при этом температура может подниматься до 50 градусов. При нагревании до 40-50 градусов пластиковая бутылка начинает выделять бисфенол А. Полезная вода превращается в токсичный коктейль», — пишет доктор медицинских наук в социальных сетях. По словам Корягиной, бисфенол А при попадании и накапливании в организме провоцирует развитие болезней сердца и сосудов, аутоиммунных заболеваний, ожирения, опухолей и гормонального дисбаланса. Врач советует в жаркую погоду покупать воду в стеклянной таре. По данным синоптиков, днем 10 июля температура воздуха на юге Пермского края превысила 38 градусов. Сегодня возможно будет побит температурный рекорд, который составляет +38,6 градуса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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