Марочко рассказал об огромных потерях ВСУ из-за попытки прорвать оборону Артемовска

11 июля 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Андрей Марочко сообщил, что ВСУ не могут занять позиции под Артемовском Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ предпринимают попытки прорвать оборону у Артемовска (Бахмута) в ДНР. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, украинская сторона теряет большое количество солдат. «Ожесточенные бои идут на продолжении длительного времени, однако занять наши позиции на данном направлении украинским боевикам не удается. При этом противник ежедневно теряет порядка батальона личного состава», — заявил Марочко в беседе с РИА Новости. Он отметил, что у ВСУ не получается занять позиции в районах Артемовска, Соледара и Васюковка. По словам Марочко, жесткие бои идут уже долгое время. Он сообщил, что командование ВСУ игнорирует большие потери и все равно отправляет на поле боя солдат. Ранее Марочко заявил, что ВСУ используют западную технику при попытке наступления и прорыве обороны в районе Артемовска. Он отметил, что украинская сторона понесла большие потери солдат и техники в районе Соледара и Артемовска из-за некомпетентности командования, передает телеканал 360.

ВСУ предпринимают попытки прорвать оборону у Артемовска (Бахмута) в ДНР. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, украинская сторона теряет большое количество солдат. «Ожесточенные бои идут на продолжении длительного времени, однако занять наши позиции на данном направлении украинским боевикам не удается. При этом противник ежедневно теряет порядка батальона личного состава», — заявил Марочко в беседе с РИА Новости. Он отметил, что у ВСУ не получается занять позиции в районах Артемовска, Соледара и Васюковка. По словам Марочко, жесткие бои идут уже долгое время. Он сообщил, что командование ВСУ игнорирует большие потери и все равно отправляет на поле боя солдат. Ранее Марочко заявил, что ВСУ используют западную технику при попытке наступления и прорыве обороны в районе Артемовска. Он отметил, что украинская сторона понесла большие потери солдат и техники в районе Соледара и Артемовска из-за некомпетентности командования, передает телеканал 360.