Пушилин: ВС РФ полностью контролируют артемовское направление

29 июня 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Артемовское направление остается сложным, но контролируемым, заявил Денис Пушилин Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Район Артемовска (Бахмута) контролируется российскими силами, несмотря на сложную ситуацию. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Сложным остается, но абсолютно контролируемым артемовское направление», — сказал Пушилин. Его слова передает ТАСС. Он добавил, что ВС РФ удерживают позиции, несмотря на хаотичные обстрелы Вооруженных сил Украины. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВС РФ ведут круглосуточные оборонительные бои у Артемовска, передает RT. По его словам, город остается одной из самых горячих точек.

Район Артемовска (Бахмута) контролируется российскими силами, несмотря на сложную ситуацию. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Сложным остается, но абсолютно контролируемым артемовское направление», — сказал Пушилин. Его слова передает ТАСС. Он добавил, что ВС РФ удерживают позиции, несмотря на хаотичные обстрелы Вооруженных сил Украины. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВС РФ ведут круглосуточные оборонительные бои у Артемовска, передает RT. По его словам, город остается одной из самых горячих точек.