Пушилин: ВС РФ полностью контролируют артемовское направление

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, краповый берет, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Артемовское направление остается сложным, но контролируемым, заявил Денис Пушилин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Район Артемовска (Бахмута) контролируется российскими силами, несмотря на сложную ситуацию. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Сложным остается, но абсолютно контролируемым артемовское направление», — сказал Пушилин. Его слова передает ТАСС. Он добавил, что ВС РФ удерживают позиции, несмотря на хаотичные обстрелы Вооруженных сил Украины.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВС РФ ведут круглосуточные оборонительные бои у Артемовска, передает RT. По его словам, город остается одной из самых горячих точек.

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Район Артемовска (Бахмута) контролируется российскими силами, несмотря на сложную ситуацию. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Сложным остается, но абсолютно контролируемым артемовское направление», — сказал Пушилин. Его слова передает ТАСС. Он добавил, что ВС РФ удерживают позиции, несмотря на хаотичные обстрелы Вооруженных сил Украины. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВС РФ ведут круглосуточные оборонительные бои у Артемовска, передает RT. По его словам, город остается одной из самых горячих точек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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