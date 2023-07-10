Минобороны РФ раскрыло число наемников в рядах ВСУ: главное к вечеру 10 июля

10 июля 2023 в 20:42 Размер текста - 17 +

Украина начала вербовку иностранцев в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ отбили попытки Украины прорвать оборону на трех направлениях. Киев развернул масштабную кампанию по вербовке иностранцев. URA.RU приводит главные новости к вечеру 10 июля. Украина дала письменные гарантии неприменения кассетных бомб на территории России. Также Киев не будет применять их в населенных районах, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер Соединенных Штатов Джо Байден способен завершить конфликт между Москвой и Киевом за пять минут. Он отметил, что Байден пошел бы на такой шаг, если бы речь шла о сдаче территорий Украины.

ВС РФ отбили попытки Украины прорвать оборону. Действия были совершены на соледаро-артемовском, александро-калиновском и лисичанском направлениях.

Подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о 72 атаках ВСУ на луганском направлении. Он добавил, что было ликвидировано более 2,6 тысяч украинских боевиков и наемников.

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки ракетами C-200 по Крыму, Калужской и Ростовской областям. В Минобороны РФ отметили, что средствами ПВО были сбиты две ракеты, а также средствами РЭБ отклонены еще две ракеты.

ВСУ предприняли безуспешную попытку атаки Крымского моста двумя ракетами. Они были поражены средствами противовоздушной обороны.

В ДНР заявили об использовании кассетных бомб Киевом. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что придется использовать превентивные меры. Также Пушилин сообщил, что украинские бойцы продолжают обстрел Артемовска (Бахмута).

Президент России Владимир Путин 29 июня провел встречу с командирами отрядов ЧВК «Вагнер», а также с основателем частной компании Евгением Пригожиным. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Украина развернула масштабную кампанию по вербовке иностранцев в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.

ВС РФ уничтожили до 275 боевиков и наемников ВСУ на донецком направлении, передает Пятый канал. Российские силы ликвидировали один танк и и четыре автомобиля противника. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВС РФ отбили попытки Украины прорвать оборону на трех направлениях. Киев развернул масштабную кампанию по вербовке иностранцев. URA.RU приводит главные новости к вечеру 10 июля. Украина дала письменные гарантии неприменения кассетных бомб на территории России. Также Киев не будет применять их в населенных районах, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер Соединенных Штатов Джо Байден способен завершить конфликт между Москвой и Киевом за пять минут. Он отметил, что Байден пошел бы на такой шаг, если бы речь шла о сдаче территорий Украины. ВС РФ отбили попытки Украины прорвать оборону. Действия были совершены на соледаро-артемовском, александро-калиновском и лисичанском направлениях. Подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о 72 атаках ВСУ на луганском направлении. Он добавил, что было ликвидировано более 2,6 тысяч украинских боевиков и наемников. Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки ракетами C-200 по Крыму, Калужской и Ростовской областям. В Минобороны РФ отметили, что средствами ПВО были сбиты две ракеты, а также средствами РЭБ отклонены еще две ракеты. ВСУ предприняли безуспешную попытку атаки Крымского моста двумя ракетами. Они были поражены средствами противовоздушной обороны. В ДНР заявили об использовании кассетных бомб Киевом. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что придется использовать превентивные меры. Также Пушилин сообщил, что украинские бойцы продолжают обстрел Артемовска (Бахмута). Президент России Владимир Путин 29 июня провел встречу с командирами отрядов ЧВК «Вагнер», а также с основателем частной компании Евгением Пригожиным. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Украина развернула масштабную кампанию по вербовке иностранцев в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. ВС РФ уничтожили до 275 боевиков и наемников ВСУ на донецком направлении, передает Пятый канал. Российские силы ликвидировали один танк и и четыре автомобиля противника.