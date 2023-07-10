Минобороны РФ раскрыло число наемников в рядах ВСУ: главное к вечеру 10 июля

ВС РФ отбили попытки Украины прорвать оборону на трех направлениях. Киев развернул масштабную кампанию по вербовке иностранцев. URA.RU приводит главные новости к вечеру 10 июля.
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Украина дала письменные гарантии неприменения кассетных бомб на территории России. Также Киев не будет применять их в населенных районах, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер Соединенных Штатов Джо Байден способен завершить конфликт между Москвой и Киевом за пять минут. Он отметил, что Байден пошел бы на такой шаг, если бы речь шла о сдаче территорий Украины.
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ВС РФ отбили попытки Украины прорвать оборону. Действия были совершены на соледаро-артемовском, александро-калиновском и лисичанском направлениях.
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Подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о 72 атаках ВСУ на луганском направлении. Он добавил, что было ликвидировано более 2,6 тысяч украинских боевиков и наемников.
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Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки ракетами C-200 по Крыму, Калужской и Ростовской областям. В Минобороны РФ отметили, что средствами ПВО были сбиты две ракеты, а также средствами РЭБ отклонены еще две ракеты.
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ВСУ предприняли безуспешную попытку атаки Крымского моста двумя ракетами. Они были поражены средствами противовоздушной обороны.
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В ДНР заявили об использовании кассетных бомб Киевом. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что придется использовать превентивные меры. Также Пушилин сообщил, что украинские бойцы продолжают обстрел Артемовска (Бахмута).
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Президент России Владимир Путин 29 июня провел встречу с командирами отрядов ЧВК «Вагнер», а также с основателем частной компании Евгением Пригожиным. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Украина развернула масштабную кампанию по вербовке иностранцев в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.
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ВС РФ уничтожили до 275 боевиков и наемников ВСУ на донецком направлении, передает Пятый канал. Российские силы ликвидировали один танк и и четыре автомобиля противника.
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