Марочко доложил о наступлении ВСУ под Артемовском

Украинские силы с использованием западной техники предпринимали попытки наступления и прорыва обороны в районе Артемовска (Бахмута). Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В районе Артемовска ВСУ с поддержкой натовской артиллерии предприняли попытки прорвать нашу линию обороны», — передает слова Марочко РИА Новости. Он добавил, что все атаки были отражены, и прорыв не удался.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины предпринимают попытки прорвать оборону Артемовска на флангах, с целью препятствовать продолжению наступления российской армии. ВС РФ активно противостоят украинским боевикам, отбивая их атаки в районах Артемовска и Кременной, передает RT. В районе Артемовска ситуация остается сложной, но она
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.