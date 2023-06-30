Марочко доложил о наступлении ВСУ под Артемовском Марочко: ВСУ предприняли попытки прорыва обороны в районе Артемовска 30 июня 2023 в 09:57 Размер текста - 17 + Все украинские атаки были отражены, заявил Андрей Марочко Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские силы с использованием западной техники предпринимали попытки наступления и прорыва обороны в районе Артемовска (Бахмута). Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В районе Артемовска ВСУ с поддержкой натовской артиллерии предприняли попытки прорвать нашу линию обороны», — передает слова Марочко РИА Новости. Он добавил, что все атаки были отражены, и прорыв не удался. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины предпринимают попытки прорвать оборону Артемовска на флангах, с целью препятствовать продолжению наступления российской армии. ВС РФ активно противостоят украинским боевикам, отбивая их атаки в районах Артемовска и Кременной, передает RT. В районе Артемовска ситуация остается сложной, но она полностью контролируется , сообщает Pravda.ru. Украинские силы с использованием западной техники предпринимали попытки наступления и прорыва обороны в районе Артемовска (Бахмута). Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В районе Артемовска ВСУ с поддержкой натовской артиллерии предприняли попытки прорвать нашу линию обороны», — передает слова Марочко РИА Новости. Он добавил, что все атаки были отражены, и прорыв не удался. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины предпринимают попытки прорвать оборону Артемовска на флангах, с целью препятствовать продолжению наступления российской армии. ВС РФ активно противостоят украинским боевикам, отбивая их атаки в районах Артемовска и Кременной, передает RT. В районе Артемовска ситуация остается сложной, но она полностью контролируется, сообщает Pravda.ru. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям