Марочко доложил о наступлении ВСУ под Артемовском

Марочко: ВСУ предприняли попытки прорыва обороны в районе Артемовска
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
Все украинские атаки были отражены, заявил Андрей Марочко Фото:
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Украинские силы с использованием западной техники предпринимали попытки наступления и прорыва обороны в районе Артемовска (Бахмута). Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе Артемовска ВСУ с поддержкой натовской артиллерии предприняли попытки прорвать нашу линию обороны», — передает слова Марочко РИА Новости. Он добавил, что все атаки были отражены, и прорыв не удался.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины предпринимают попытки прорвать оборону Артемовска на флангах, с целью препятствовать продолжению наступления российской армии. ВС РФ активно противостоят украинским боевикам, отбивая их атаки в районах Артемовска и Кременной, передает RT. В районе Артемовска ситуация остается сложной, но она полностью контролируется, сообщает Pravda.ru.

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Украинские силы с использованием западной техники предпринимали попытки наступления и прорыва обороны в районе Артемовска (Бахмута). Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В районе Артемовска ВСУ с поддержкой натовской артиллерии предприняли попытки прорвать нашу линию обороны», — передает слова Марочко РИА Новости. Он добавил, что все атаки были отражены, и прорыв не удался. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины предпринимают попытки прорвать оборону Артемовска на флангах, с целью препятствовать продолжению наступления российской армии. ВС РФ активно противостоят украинским боевикам, отбивая их атаки в районах Артемовска и Кременной, передает RT. В районе Артемовска ситуация остается сложной, но она полностью контролируется, сообщает Pravda.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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