Власти выкупят детский сад у застройщика за 348 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В элитном коттеджном поселке Малиновка Сосновского района (Челябинская область) к осени построят новый детский сад, включающий ясельную группу на 155 мест. Застройщиком является ООО «Строительная компания Эмерада». Положительное заключение госэкспертизы было опубликовано на сайте госреестра 11 июля.

«Детский сад на 155 мест появится в Челябинской области по адресу Сосновский район, Кременкульское сельское поселение, деревня Малиновка. Застройщик — ООО „Строительная компания Эмерада“. Положительное заключение», — сообщается на сайте.

По состоянию на 1 июля готовность детского сада составляет 75%. На данный момент завершается монтаж инженерных систем водоснабжения, канализации и теплоснабжения, электромонтажные и отделочные работы, установка сантехники. В ближайшее время на территории учреждения появятся цветочные клумбы, теневые веранды и игровые зоны.

Как рассказали в пресс-службе администрации Сосновского района, посещать детсад будут дети из Малиновки и близлежащих территорий Кременкульского сельского поселения. После завершения строительства власти выкупят детский сад у застройщика за 348 млн рублей. Средства будут направлены из регионального бюджета.

Посещать детсад будут дети из Малиновки и близлежащих территорий Кременкульского сельского поселения Фото: администрация Сосновского района

По состоянию на 1 июля готовность детского сада составляет 75% Фото: администрация Сосновского района