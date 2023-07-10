В 15 минутах от центра Перми супружеская пара собрала красноголовики Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

Житель Перми Андрей Самовольников во время прогулки по городскому лесу собрал грибы. Он похвастался добычей в сообществе «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».

«10 июля после работы решили с супругой погулять по лесу около лыжной базы „Динамо“. Буквально за 20-30 минут прогулки насобирали кучку красноголовиков», — поделился радостью Самовольников.

Мужчина рассказал, что в лес они с женой зашли в районе Черного озера, которое находится в микрорайоне Южный и шли в сторону микрорайона Архиерейка. За это время им удалось найти и срезать 15 красноголовиков.

15 грибов собрали пермяки в черте города Сообщество «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте»