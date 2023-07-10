10 июля 2023

Пермяк похвастался собранными в черте города грибами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибы. Тюмень, грибы, продажа грибов, белые грибы
В 15 минутах от центра Перми супружеская пара собрала красноголовики Фото:

Житель Перми Андрей Самовольников во время прогулки по городскому лесу собрал грибы. Он похвастался добычей в сообществе «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».

«10 июля после работы решили с супругой погулять по лесу около лыжной базы „Динамо“. Буквально за 20-30 минут прогулки насобирали кучку красноголовиков», — поделился радостью Самовольников.

Мужчина рассказал, что в лес они с женой зашли в районе Черного озера, которое находится в микрорайоне Южный и шли в сторону микрорайона Архиерейка. За это время им удалось найти и срезать 15 красноголовиков.

15 грибов собрали пермяки в черте города
15 грибов собрали пермяки в черте города
Красноголовики в пермском лесу растут даже в сухую погоду
Красноголовики в пермском лесу растут даже в сухую погоду

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Житель Перми Андрей Самовольников во время прогулки по городскому лесу собрал грибы. Он похвастался добычей в сообществе «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». «10 июля после работы решили с супругой погулять по лесу около лыжной базы „Динамо“. Буквально за 20-30 минут прогулки насобирали кучку красноголовиков», — поделился радостью Самовольников. Мужчина рассказал, что в лес они с женой зашли в районе Черного озера, которое находится в микрорайоне Южный и шли в сторону микрорайона Архиерейка. За это время им удалось найти и срезать 15 красноголовиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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