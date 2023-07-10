10 июля 2023

Китайцы предложили Екатеринбургу проект надземного метро. Видео

На выставке «Иннопром» Китай представил проект надземного метро
© Служба новостей «URA.RU»
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Подвесное метро уже есть в Харбине, оно перевозит пассажиров в одном из парков
Подвесное метро уже есть в Харбине, оно перевозит пассажиров в одном из парков Фото:

Проект надземного метро презентовала корпорация «Хэгуан Тунхуэй» из Харбина на промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Чтобы реализовать идею в уральской столице, потребуется комплексное развитие территории, рассказали корреспонденту URA.RU представители корпорации.

«Этот проект уже реализован в Харбине, но это не метро в привычном понимании — такой способ передвижения обустроен в одном из местных парков, чтобы посетителям было удобно перемещаться из одного конца, в другой. Чтобы реализовать проект надземного метро на большую протяженность, требуется комплексное развитие территории. Такой подход применим и к Екатеринбургу», — пояснили представители «Хэгуан Тунхуэй».

В Екатеринбурге с 10 по 13 июля проходит промышленная выставка «Иннопром». Среди самых ярких экспонатов — люксовый автомобиль Aurus Komendant, сделанная из отечественных комплектующих «Ласточка», трамвай двустороннего движения.

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Проект надземного метро презентовала корпорация «Хэгуан Тунхуэй» из Харбина на промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Чтобы реализовать идею в уральской столице, потребуется комплексное развитие территории, рассказали корреспонденту URA.RU представители корпорации. «Этот проект уже реализован в Харбине, но это не метро в привычном понимании — такой способ передвижения обустроен в одном из местных парков, чтобы посетителям было удобно перемещаться из одного конца, в другой. Чтобы реализовать проект надземного метро на большую протяженность, требуется комплексное развитие территории. Такой подход применим и к Екатеринбургу», — пояснили представители «Хэгуан Тунхуэй». В Екатеринбурге с 10 по 13 июля проходит промышленная выставка «Иннопром». Среди самых ярких экспонатов — люксовый автомобиль Aurus Komendant, сделанная из отечественных комплектующих «Ласточка», трамвай двустороннего движения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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