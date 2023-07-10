Проект надземного метро презентовала корпорация «Хэгуан Тунхуэй» из Харбина на промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Чтобы реализовать идею в уральской столице, потребуется комплексное развитие территории, рассказали корреспонденту URA.RU представители корпорации.
«Этот проект уже реализован в Харбине, но это не метро в привычном понимании — такой способ передвижения обустроен в одном из местных парков, чтобы посетителям было удобно перемещаться из одного конца, в другой. Чтобы реализовать проект надземного метро на большую протяженность, требуется комплексное развитие территории. Такой подход применим и к Екатеринбургу», — пояснили представители «Хэгуан Тунхуэй».
В Екатеринбурге с 10 по 13 июля проходит промышленная выставка «Иннопром». Среди самых ярких экспонатов — люксовый автомобиль Aurus Komendant, сделанная из отечественных комплектующих «Ласточка», трамвай двустороннего движения.
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