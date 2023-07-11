Из-за жары в Челябинске закрыли контактный зоопарк

В контактном зоопарке посетители могут непосредственно общаться с животными Фото: Дарья Попова © URA.RU

Из-за 40-градусной жары в Челябинске 11 июля не будет работать контактный зоопарк. Информацию об этом распространила пресс-служба зоопарка.

«В связи с высокой температурой воздуха 11 июля не будут работать детский контактный зоопарк, а также прокат лошадей и пони. Берегите себя и своих питомцев», — предупредила пресс-служба.

В Челябинске чаще поливают газоны и постоянно проверяют кондиционеры в автобусах. На 11 июля в городе из-за жары объявили штормовое предупреждение.