Из-за жары в Челябинске закрыли контактный зоопарк

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Ресторан Donna Olivia. Екатеринбург, коза, контактный зоопарк, домашнее животное, козел
В контактном зоопарке посетители могут непосредственно общаться с животными Фото:

Из-за 40-градусной жары в Челябинске 11 июля не будет работать контактный зоопарк. Информацию об этом распространила пресс-служба зоопарка.

«В связи с высокой температурой воздуха 11 июля не будут работать детский контактный зоопарк, а также прокат лошадей и пони. Берегите себя и своих питомцев», — предупредила пресс-служба.

В Челябинске чаще поливают газоны и постоянно проверяют кондиционеры в автобусах. На 11 июля в городе из-за жары объявили штормовое предупреждение.

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Из-за 40-градусной жары в Челябинске 11 июля не будет работать контактный зоопарк. Информацию об этом распространила пресс-служба зоопарка. «В связи с высокой температурой воздуха 11 июля не будут работать детский контактный зоопарк, а также прокат лошадей и пони. Берегите себя и своих питомцев», — предупредила пресс-служба. В Челябинске чаще поливают газоны и постоянно проверяют кондиционеры в автобусах. На 11 июля в городе из-за жары объявили штормовое предупреждение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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