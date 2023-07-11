Челябинские барды соберутся в Златоусте

Фестиваль «На арбузных корках» проходит в формате знаменитой «Ильменки» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Златоусте Челябинской области 5 и 6 августа пройдет фестиваль авторской песни «На арбузных корках» имени Юрия Зыкова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«Фестиваль пройдет 5 и 6 августа в лесу, в полутора километрах от села Веселовка Златоустовского городского округа. Мероприятие проходит при грантовой поддержке президентского фонда культурных инициатив», — рассказали в пресс-службе.

Фестиваль, который носит имя барда Юрия Зыкова, взял свое название от одной из его песен. Мероприятие проходит в формате знаменитого Ильменского фестиваля. Организаторами сбора бардов выступают Агентство творческих инициатив, администрация Златоустовского городского округа, редакция газеты «Златоустовский рабочий», Клуб самодеятельной песни из Златоуста. Генеральный партнер — медиахолдинг «Первый областной».