Челябинские барды соберутся в Златоусте

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Ильменский фестиваль. Челябинск., турист, палатка
Фестиваль «На арбузных корках» проходит в формате знаменитой «Ильменки» Фото:

Златоусте Челябинской области 5 и 6 августа пройдет фестиваль авторской песни «На арбузных корках» имени Юрия Зыкова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«Фестиваль пройдет 5 и 6 августа в лесу, в полутора километрах от села Веселовка Златоустовского городского округа. Мероприятие проходит при грантовой поддержке президентского фонда культурных инициатив», — рассказали в пресс-службе.

Фестиваль, который носит имя барда Юрия Зыкова, взял свое название от одной из его песен. Мероприятие проходит в формате знаменитого Ильменского фестиваля. Организаторами сбора бардов выступают Агентство творческих инициатив, администрация Златоустовского городского округа, редакция газеты «Златоустовский рабочий», Клуб самодеятельной песни из Златоуста. Генеральный партнер — медиахолдинг «Первый областной».

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Златоусте Челябинской области 5 и 6 августа пройдет фестиваль авторской песни «На арбузных корках» имени Юрия Зыкова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «Фестиваль пройдет 5 и 6 августа в лесу, в полутора километрах от села Веселовка Златоустовского городского округа. Мероприятие проходит при грантовой поддержке президентского фонда культурных инициатив», — рассказали в пресс-службе. Фестиваль, который носит имя барда Юрия Зыкова, взял свое название от одной из его песен. Мероприятие проходит в формате знаменитого Ильменского фестиваля. Организаторами сбора бардов выступают Агентство творческих инициатив, администрация Златоустовского городского округа, редакция газеты «Златоустовский рабочий», Клуб самодеятельной песни из Златоуста. Генеральный партнер — медиахолдинг «Первый областной».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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