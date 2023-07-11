Мантурову представили сверхскоростной челябинский лифт на «Иннопроме». Фото

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Денис Мантуров осмотрел экспозицию стенда Челябинской области на «Иннопроме-2023»
Денис Мантуров осмотрел экспозицию стенда Челябинской области на «Иннопроме-2023» Фото:
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ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге

Вице-премьер правительства РФ, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетил стенд Челябинской области на «Иннопроме-2023». В частности, ему представили разработку Челябинского лифтостроительного завода «Витчел», сообщили URA.RU 11 июля в пресс-службе правительства региона.

«Губернатор Алексей Текслер представил Денису Мантурову разработку Челябинского лифтостроительного завода „Витчел“. Сегодня это единственное предприятие в России, выпускающее пассажирские лифты со скоростью движения 4 метра в секунду. Оригинальная конструкция скоростных лифтов разработана в собственном конструкторском отделе завода», — пояснили в пресс-службе.

Летом и осенью «Витчел» планируют провести испытания и сертифицировать лифты со скоростью движения 6 метров в секунду. Другие челябинские производители привезли на выставку подметально-продувочную машину, модель комбинированной илососной каналопромывочной машины, источники бесперебойного питания, жидкотопливные блочные горелки, низковольтные асинхронные электродвигатели, арктический автобус и другие разработки.

«Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. На выставке представлены разработки российских компаний.

Лифт челябинских разработчиков представил Денису Мантурову (слева) губернатор Алексей Текслер (в центре)
Лифт челябинских разработчиков представил Денису Мантурову (слева) губернатор Алексей Текслер (в центре)
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Вице-премьер правительства РФ, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетил стенд Челябинской области на «Иннопроме-2023». В частности, ему представили разработку Челябинского лифтостроительного завода «Витчел», сообщили URA.RU 11 июля в пресс-службе правительства региона. «Губернатор Алексей Текслер представил Денису Мантурову разработку Челябинского лифтостроительного завода „Витчел“. Сегодня это единственное предприятие в России, выпускающее пассажирские лифты со скоростью движения 4 метра в секунду. Оригинальная конструкция скоростных лифтов разработана в собственном конструкторском отделе завода», — пояснили в пресс-службе. Летом и осенью «Витчел» планируют провести испытания и сертифицировать лифты со скоростью движения 6 метров в секунду. Другие челябинские производители привезли на выставку подметально-продувочную машину, модель комбинированной илососной каналопромывочной машины, источники бесперебойного питания, жидкотопливные блочные горелки, низковольтные асинхронные электродвигатели, арктический автобус и другие разработки. «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. На выставке представлены разработки российских компаний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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