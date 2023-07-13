В магазинах Екатеринбурга взлетели цены на фрукты В Екатеринбурге взлетели цены на цитрусы, яблоки и киви 13 июля 2023 в 18:38 Размер текста - 17 + В екатеринбургских магазинах выросли цены на фрукты Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге в среднем на 13% подорожали лимон, лайм, мандарин, киви и яблоки. Это следует из динамики цен местных магазинов на сервисе «Яндекс.Еда». «Стоимость 300 грамм лимона выросла с 45 рублей до 57 рублей (+21%), килограмм мандарина подорожал на 6,8% со 163 рублей до 175 рублей. За 100 грамм лайма екатеринбуржцам придется заплатить 45 рублей (+11,1), вместо 40 рублей», — следует из динамики цен на цитрусы в магазинах города. Цена 500 грамм яблок поднялась с 68 рублей до 71 рубля (+4,2%). Полкилограмма киви подорожало на 22,2% со 105 рублей до 135 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге подорожали груши, лимоны, киви, гранаты и мандарины. Причинами роста их стоимости стали время сезона и непростая логистика. В Екатеринбурге в среднем на 13% подорожали лимон, лайм, мандарин, киви и яблоки. Это следует из динамики цен местных магазинов на сервисе «Яндекс.Еда». «Стоимость 300 грамм лимона выросла с 45 рублей до 57 рублей (+21%), килограмм мандарина подорожал на 6,8% со 163 рублей до 175 рублей. За 100 грамм лайма екатеринбуржцам придется заплатить 45 рублей (+11,1), вместо 40 рублей», — следует из динамики цен на цитрусы в магазинах города. Цена 500 грамм яблок поднялась с 68 рублей до 71 рубля (+4,2%). Полкилограмма киви подорожало на 22,2% со 105 рублей до 135 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге подорожали груши, лимоны, киви, гранаты и мандарины. Причинами роста их стоимости стали время сезона и непростая логистика. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям