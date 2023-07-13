В магазинах Екатеринбурга взлетели цены на фрукты

В Екатеринбурге взлетели цены на цитрусы, яблоки и киви
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Овощи и фрукты. Тюмень, овощи, фрукты
В екатеринбургских магазинах выросли цены на фрукты Фото:

В Екатеринбурге в среднем на 13% подорожали лимон, лайм, мандарин, киви и яблоки. Это следует из динамики цен местных магазинов на сервисе «Яндекс.Еда».

«Стоимость 300 грамм лимона выросла с 45 рублей до 57 рублей (+21%), килограмм мандарина подорожал на 6,8% со 163 рублей до 175 рублей. За 100 грамм лайма екатеринбуржцам придется заплатить 45 рублей (+11,1), вместо 40 рублей», — следует из динамики цен на цитрусы в магазинах города.

Цена 500 грамм яблок поднялась с 68 рублей до 71 рубля (+4,2%). Полкилограмма киви подорожало на 22,2% со 105 рублей до 135 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге подорожали груши, лимоны, киви, гранаты и мандарины. Причинами роста их стоимости стали время сезона и непростая логистика.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге в среднем на 13% подорожали лимон, лайм, мандарин, киви и яблоки. Это следует из динамики цен местных магазинов на сервисе «Яндекс.Еда». «Стоимость 300 грамм лимона выросла с 45 рублей до 57 рублей (+21%), килограмм мандарина подорожал на 6,8% со 163 рублей до 175 рублей. За 100 грамм лайма екатеринбуржцам придется заплатить 45 рублей (+11,1), вместо 40 рублей», — следует из динамики цен на цитрусы в магазинах города. Цена 500 грамм яблок поднялась с 68 рублей до 71 рубля (+4,2%). Полкилограмма киви подорожало на 22,2% со 105 рублей до 135 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге подорожали груши, лимоны, киви, гранаты и мандарины. Причинами роста их стоимости стали время сезона и непростая логистика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...