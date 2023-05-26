Резкий взлет цен на фрукты в Екатеринбурге не испугал местных садоводов

Непростая логистика и время года повлияли на высокую стоимость фруктов, считает Локтионова Фото: Размик Закарян © URA.RU

В продуктовых магазинах Екатеринбурга выросли цены на груши, лимоны, киви, гранаты и мандарины. Это следует из динамики цен в местных магазинах на сервисе «Яндекс. Еда». Причинами роста их стоимости стали время сезона и непростая логистика, но на это есть отечественный ответ, считает председатель садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова.

Стоимость 500 граммов груши поднялась со 122 до 151 рублей (+19,2%). За 300 граммов лимона придется заплатить 45 рублей, раньше цена составляла 42 рубля. (+6,6%). Полкилограмма киви подорожало с 98 до 105 рублей (+6,6%). Также 500 граммов граната выросли в цене на 38,9% со 113 до 185 рублей. Килограмм мандаринов стал дороже на 23,3%, поднявшись со 125 до 163 рублей.

По мнению Надежды Локтионовой, перечисленные фрукты привозные, а созревают они в октябре—ноябре и с января по февраль. «Причина подорожания, думаю, в сезонности, а вторая, возможно, из-за логистики. Фрукты везут издалека и непростая международная обстановка сейчас может влиять на цены», — сказала председатель садоводов Екатеринбурга.

Несмотря на это, собеседница агентства напомнила, что наступил дачный сезон, и местные садоводы совсем скоро начнут снимать первые урожаи раннеспелых сортов ягод жимолости и клубники. Погода в Екатеринбурге и в регионе в целом позволяет этому.

В середине мая на полки екатеринбургских магазинов поступили сотни тонн арбузов из Ирана. В ходе проверки плодов специалистами карантинные объекты не были обнаружены.