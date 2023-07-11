В Екатеринбурге на «Иннопроме» нашли инвестора для развития «Горы Белой»

Объем финансирования горнолыжного курорта составит около 20 млрд рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге

Заместитель губернатора Дмитрий Ионин и председатель совета директоров группы «Синара» Андрей Ходоровский подписали меморандум о развитии горнолыжного курорта «Гора Белая» на выставке «Иннопром». Об этом сообщает корреспондент URA.RU из «Екатеринбург-Экспо».

Несколько месяцев назад «цифровой» заместитель губернатора Дмитрий Ионин намекал, что вскоре у «Горы Белой» появится инвестор, но детали сделки он не оглашал — уточнял лишь, что переговоры близки к завершению. Однако в первый день «Иннопрома» журналисты обратили внимание на то, что Ионин активно о чем-то шептался у стенда Свердловской области с миллиардером и бывшим президентом «Синара» Дмитрием Пумпянским. Как оказалось, разговор шел о подписании меморандума.

О реализации проекта «Гора Белая» говорят с 2018 года, но сегодня, 11 июля, он получил реального инвестора. Предложение «Синаре» сделал лично губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Объем инвестиций не называется, но эксперты оценивают проект в 20 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что на реконструкцию горнолыжного курорта «Гора Белая» планируют потратить больше 11 млрд рублей. За счет этой суммы должны быть построены: гостиница на 2600 мест и олимпийский городок. Также предполагается, что на «Горе Белой» туристы смогут снимать коттеджи и отдыхать семьями.