В Екатеринбурге на «Иннопроме» нашли инвестора для развития «Горы Белой»

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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, снег, горнолыжный комплекс, зима, зимние виды спорта, горнолыжный курорт, зимний отдых, активный отдых, подъемник горнолыжный
Объем финансирования горнолыжного курорта составит около 20 млрд рублей Фото:
новость из сюжета
ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге

Заместитель губернатора Дмитрий Ионин и председатель совета директоров группы «Синара» Андрей Ходоровский подписали меморандум о развитии горнолыжного курорта «Гора Белая» на выставке «Иннопром». Об этом сообщает корреспондент URA.RU из «Екатеринбург-Экспо».

Несколько месяцев назад «цифровой» заместитель губернатора Дмитрий Ионин намекал, что вскоре у «Горы Белой» появится инвестор, но детали сделки он не оглашал — уточнял лишь, что переговоры близки к завершению. Однако в первый день «Иннопрома» журналисты обратили внимание на то, что Ионин активно о чем-то шептался у стенда Свердловской области с миллиардером и бывшим президентом «Синара» Дмитрием Пумпянским. Как оказалось, разговор шел о подписании меморандума.

О реализации проекта «Гора Белая» говорят с 2018 года, но сегодня, 11 июля, он получил реального инвестора. Предложение «Синаре» сделал лично губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Объем инвестиций не называется, но эксперты оценивают проект в 20 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что на реконструкцию горнолыжного курорта «Гора Белая» планируют потратить больше 11 млрд рублей. За счет этой суммы должны быть построены: гостиница на 2600 мест и олимпийский городок. Также предполагается, что на «Горе Белой» туристы смогут снимать коттеджи и отдыхать семьями.

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Заместитель губернатора Дмитрий Ионин и председатель совета директоров группы «Синара» Андрей Ходоровский подписали меморандум о развитии горнолыжного курорта «Гора Белая» на выставке «Иннопром». Об этом сообщает корреспондент URA.RU из «Екатеринбург-Экспо». Несколько месяцев назад «цифровой» заместитель губернатора Дмитрий Ионин намекал, что вскоре у «Горы Белой» появится инвестор, но детали сделки он не оглашал — уточнял лишь, что переговоры близки к завершению. Однако в первый день «Иннопрома» журналисты обратили внимание на то, что Ионин активно о чем-то шептался у стенда Свердловской области с миллиардером и бывшим президентом «Синара» Дмитрием Пумпянским. Как оказалось, разговор шел о подписании меморандума. О реализации проекта «Гора Белая» говорят с 2018 года, но сегодня, 11 июля, он получил реального инвестора. Предложение «Синаре» сделал лично губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Объем инвестиций не называется, но эксперты оценивают проект в 20 млрд рублей. Ранее сообщалось, что на реконструкцию горнолыжного курорта «Гора Белая» планируют потратить больше 11 млрд рублей. За счет этой суммы должны быть построены: гостиница на 2600 мест и олимпийский городок. Также предполагается, что на «Горе Белой» туристы смогут снимать коттеджи и отдыхать семьями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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