07 октября 2022

Экс-сенатор Россель раскрыл подробности по проекту туристического кластера под Екатеринбургом

На туристический кластер «Гора Белая» под Екатеринбургом потратят больше 11 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, горнолыжный комплекс, макет, база отдыха, гора белая, план, схема
На реконструкцию «Горы Белой» планируют потратить больше 11 млрд рублей Фото:

На реконструкцию горнолыжного курорта «Гора Белая» планируют потратить больше 11 млрд рублей. Проект реконструкции будет готов в следующем году, рассказал экс-сенатор от Свердловской области и первый губернатор региона Эдуард Россель.

«Есть программа [по улучшению „Горы Белой“]. Сегодня там катается 400 тысяч человек, а будет кататься 1,5 миллиона. Мы в следующем году должны закончить проектирование. Нужен 1 миллиард 250 миллионов рублей. Также у нас подписаны протоколы с частниками на 10 миллиардов рублей», — рассказал Россель в эфире радио «Комсомольская правда — Екатеринбург».

В планах также построить гостиницу на 2600 мест на горнолыжном курорте и в целом олимпийский городок. Туристы смогут снимать коттеджи и отдыхать семьями.

Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от Свердловской области, экс-глава региона (1991-2009) Эдуард Россель покинул Совет Федерации. Новым представителем Свердловской области в регионе станет первый вице-спикер заксобрания Виктор Шептий. Росселю, в свою очередь, предложили возглавить наблюдательный совет туристического кластера «Гора Белая».

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На реконструкцию горнолыжного курорта «Гора Белая» планируют потратить больше 11 млрд рублей. Проект реконструкции будет готов в следующем году, рассказал экс-сенатор от Свердловской области и первый губернатор региона Эдуард Россель. «Есть программа [по улучшению „Горы Белой“]. Сегодня там катается 400 тысяч человек, а будет кататься 1,5 миллиона. Мы в следующем году должны закончить проектирование. Нужен 1 миллиард 250 миллионов рублей. Также у нас подписаны протоколы с частниками на 10 миллиардов рублей», — рассказал Россель в эфире радио «Комсомольская правда — Екатеринбург». В планах также построить гостиницу на 2600 мест на горнолыжном курорте и в целом олимпийский городок. Туристы смогут снимать коттеджи и отдыхать семьями. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от Свердловской области, экс-глава региона (1991-2009) Эдуард Россель покинул Совет Федерации. Новым представителем Свердловской области в регионе станет первый вице-спикер заксобрания Виктор Шептий. Росселю, в свою очередь, предложили возглавить наблюдательный совет туристического кластера «Гора Белая».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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