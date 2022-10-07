Экс-сенатор Россель раскрыл подробности по проекту туристического кластера под Екатеринбургом

На туристический кластер «Гора Белая» под Екатеринбургом потратят больше 11 млрд рублей

08 октября 2022 в 09:41 Размер текста - 17 +

На реконструкцию «Горы Белой» планируют потратить больше 11 млрд рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU На реконструкцию горнолыжного курорта «Гора Белая» планируют потратить больше 11 млрд рублей. Проект реконструкции будет готов в следующем году, рассказал экс-сенатор от Свердловской области и первый губернатор региона Эдуард Россель. «Есть программа [по улучшению „Горы Белой“]. Сегодня там катается 400 тысяч человек, а будет кататься 1,5 миллиона. Мы в следующем году должны закончить проектирование. Нужен 1 миллиард 250 миллионов рублей. Также у нас подписаны протоколы с частниками на 10 миллиардов рублей», — рассказал Россель в эфире радио «Комсомольская правда — Екатеринбург». В планах также построить гостиницу на 2600 мест на горнолыжном курорте и в целом олимпийский городок. Туристы смогут снимать коттеджи и отдыхать семьями. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от Свердловской области, экс-глава региона (1991-2009) Эдуард Россель покинул Совет Федерации. Новым представителем Свердловской области в регионе станет первый вице-спикер заксобрания Виктор Шептий. Росселю, в свою очередь, предложили возглавить наблюдательный совет туристического кластера «Гора Белая».

На реконструкцию горнолыжного курорта «Гора Белая» планируют потратить больше 11 млрд рублей. Проект реконструкции будет готов в следующем году, рассказал экс-сенатор от Свердловской области и первый губернатор региона Эдуард Россель. «Есть программа [по улучшению „Горы Белой“]. Сегодня там катается 400 тысяч человек, а будет кататься 1,5 миллиона. Мы в следующем году должны закончить проектирование. Нужен 1 миллиард 250 миллионов рублей. Также у нас подписаны протоколы с частниками на 10 миллиардов рублей», — рассказал Россель в эфире радио «Комсомольская правда — Екатеринбург». В планах также построить гостиницу на 2600 мест на горнолыжном курорте и в целом олимпийский городок. Туристы смогут снимать коттеджи и отдыхать семьями. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от Свердловской области, экс-глава региона (1991-2009) Эдуард Россель покинул Совет Федерации. Новым представителем Свердловской области в регионе станет первый вице-спикер заксобрания Виктор Шептий. Росселю, в свою очередь, предложили возглавить наблюдательный совет туристического кластера «Гора Белая».