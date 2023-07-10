Спасатели и врачи санавиации отправились на вертолете за пропавшими в Пермском крае туристами

11 июля 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

Вместе со спасателями на вертолете отправились два медика Фото: Илья Московец © URA.RU Спасатели Пермской краевой службы спасения и врачи санавиации отправились на вертолете к месту, где пропала группа туристов из 22 человек. Об этом сообщается в telegram-канале министерства территориальной безопасности региона. «К месту поиска (в 14.30) вылетает вертолет МИ-8 (Сан-Авиация Минздрава Пермского края). На борту — два врача, два сотрудника спасателя Пермское краевой службы спасения», — сообщает ведомство. Группа туристов пропала в районе Горнозаводского округа 9 июля. 22 человека, 11 из которых дети, отправились на сплав по реке Усьва и под конец путешествия не вышли на связь. Группа не была зарегистрирована МЧС. Также к поискам были привлечены следователи-криминалисты, которые уже выехали в район.

Спасатели Пермской краевой службы спасения и врачи санавиации отправились на вертолете к месту, где пропала группа туристов из 22 человек. Об этом сообщается в telegram-канале министерства территориальной безопасности региона. «К месту поиска (в 14.30) вылетает вертолет МИ-8 (Сан-Авиация Минздрава Пермского края). На борту — два врача, два сотрудника спасателя Пермское краевой службы спасения», — сообщает ведомство. Группа туристов пропала в районе Горнозаводского округа 9 июля. 22 человека, 11 из которых дети, отправились на сплав по реке Усьва и под конец путешествия не вышли на связь. Группа не была зарегистрирована МЧС. Также к поискам были привлечены следователи-криминалисты, которые уже выехали в район.