Спасатели и врачи санавиации отправились на вертолете за пропавшими в Пермском крае туристами

Спасатели Пермской краевой службы спасения и врачи санавиации отправились на вертолете к месту, где пропала группа туристов из 22 человек. Об этом сообщается в telegram-канале министерства территориальной безопасности региона.
«К месту поиска (в 14.30) вылетает вертолет МИ-8 (Сан-Авиация Минздрава Пермского края). На борту — два врача, два сотрудника спасателя Пермское краевой службы спасения», — сообщает ведомство.
Группа туристов пропала в районе Горнозаводского округа 9 июля. 22 человека, 11 из которых дети, отправились на сплав по реке Усьва и под конец путешествия не вышли на связь. Группа не была зарегистрирована МЧС. Также к поискам были привлечены следователи-криминалисты, которые уже выехали в район.
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