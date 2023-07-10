10 июля 2023

Спасатели и врачи санавиации отправились на вертолете за пропавшими в Пермском крае туристами

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, мчс, вертолет, медицина катастроф
Вместе со спасателями на вертолете отправились два медика Фото:

Спасатели Пермской краевой службы спасения и врачи санавиации отправились на вертолете к месту, где пропала группа туристов из 22 человек. Об этом сообщается в telegram-канале министерства территориальной безопасности региона.

«К месту поиска (в 14.30) вылетает вертолет МИ-8 (Сан-Авиация Минздрава Пермского края). На борту — два врача, два сотрудника спасателя Пермское краевой службы спасения», — сообщает ведомство.

Группа туристов пропала в районе Горнозаводского округа 9 июля. 22 человека, 11 из которых дети, отправились на сплав по реке Усьва и под конец путешествия не вышли на связь. Группа не была зарегистрирована МЧС. Также к поискам были привлечены следователи-криминалисты, которые уже выехали в район.

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Спасатели Пермской краевой службы спасения и врачи санавиации отправились на вертолете к месту, где пропала группа туристов из 22 человек. Об этом сообщается в telegram-канале министерства территориальной безопасности региона. «К месту поиска (в 14.30) вылетает вертолет МИ-8 (Сан-Авиация Минздрава Пермского края). На борту — два врача, два сотрудника спасателя Пермское краевой службы спасения», — сообщает ведомство. Группа туристов пропала в районе Горнозаводского округа 9 июля. 22 человека, 11 из которых дети, отправились на сплав по реке Усьва и под конец путешествия не вышли на связь. Группа не была зарегистрирована МЧС. Также к поискам были привлечены следователи-криминалисты, которые уже выехали в район.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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