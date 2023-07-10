Пермские следователи выехали на место исчезновения туристической группы

11 июля 2023 в 13:46 Размер текста - 17 +

Следователи займутся поиском исчезнувших туристов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Следователи-криминалисты выехали в район, где пропала туристическая группа из 22 человек, 11 из которых являются несовершеннолетними. Туристы отправились на сплав по маршруту от поселка Средняя Усьва. 9 июля они должны были завершить путешествие, но не вышли на связь. «К месту происшествия выехали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения необходимых проверочных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в ведомстве. По поручению руководителя СУ СК по Пермскому краю проводится доследственная проверка по факту исчезновения группы. Сейчас сотрудники МЧС, МВД, следственного комитета и волонтеры занимаются поисков пропавших пермяков. Известно, что группа не была зарегистрирована МЧС. По мнению опытных туристов, исчезновение людей можно объяснить мелководьем и отсутствием связи на маршруте. Есть предположение, что участники сплава несут катамараны на себе, что значительно замедляет процесс прохождения маршрута.

Следователи-криминалисты выехали в район, где пропала туристическая группа из 22 человек, 11 из которых являются несовершеннолетними. Туристы отправились на сплав по маршруту от поселка Средняя Усьва. 9 июля они должны были завершить путешествие, но не вышли на связь. «К месту происшествия выехали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения необходимых проверочных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в ведомстве. По поручению руководителя СУ СК по Пермскому краю проводится доследственная проверка по факту исчезновения группы. Сейчас сотрудники МЧС, МВД, следственного комитета и волонтеры занимаются поисков пропавших пермяков. Известно, что группа не была зарегистрирована МЧС. По мнению опытных туристов, исчезновение людей можно объяснить мелководьем и отсутствием связи на маршруте. Есть предположение, что участники сплава несут катамараны на себе, что значительно замедляет процесс прохождения маршрута.