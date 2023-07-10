10 июля 2023

Пермские следователи выехали на место исчезновения туристической группы

© Служба новостей «URA.RU»
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Памятник природы Усвиньские столбы. Пермь, лето, активный отдых, пермский край, природа, туризм, Усьва, сплав по реке, река усьва, усвиньские столбы
Следователи займутся поиском исчезнувших туристов Фото:

Следователи-криминалисты выехали в район, где пропала туристическая группа из 22 человек, 11 из которых являются несовершеннолетними. Туристы отправились на сплав по маршруту от поселка Средняя Усьва. 9 июля они должны были завершить путешествие, но не вышли на связь.

«К месту происшествия выехали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения необходимых проверочных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в ведомстве. По поручению руководителя СУ СК по Пермскому краю проводится доследственная проверка по факту исчезновения группы.

Сейчас сотрудники МЧС, МВД, следственного комитета и волонтеры занимаются поисков пропавших пермяков. Известно, что группа не была зарегистрирована МЧС. По мнению опытных туристов, исчезновение людей можно объяснить мелководьем и отсутствием связи на маршруте. Есть предположение, что участники сплава несут катамараны на себе, что значительно замедляет процесс прохождения маршрута.

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Следователи-криминалисты выехали в район, где пропала туристическая группа из 22 человек, 11 из которых являются несовершеннолетними. Туристы отправились на сплав по маршруту от поселка Средняя Усьва. 9 июля они должны были завершить путешествие, но не вышли на связь. «К месту происшествия выехали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения необходимых проверочных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в ведомстве. По поручению руководителя СУ СК по Пермскому краю проводится доследственная проверка по факту исчезновения группы. Сейчас сотрудники МЧС, МВД, следственного комитета и волонтеры занимаются поисков пропавших пермяков. Известно, что группа не была зарегистрирована МЧС. По мнению опытных туристов, исчезновение людей можно объяснить мелководьем и отсутствием связи на маршруте. Есть предположение, что участники сплава несут катамараны на себе, что значительно замедляет процесс прохождения маршрута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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