В Екатеринбурге после ребрендинга пытаются перепродать гостиницу возле Кольцово

В Екатеринбурге продают гостиницу Azimut за 710 млн рублей

Гостиница Azimut идеально подходит для туристов, потому что располагается рядом с аэропортом Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Гостиницу Azimut (ранее Аngelo) возле аэропорта Кольцово вновь выставили на продажу. В августе 2022 года отель уже выкупали на торгах за 812 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте «Авито Недвижимость».

«Отель расположен непосредственно в аэропорту „Кольцово“, в пяти минутах езды от выставочного центра „Екатеринбург-Экспо“ и в 20 минутах езды от центра города», — указано в объявлении. Покупателю предлагают приобрести гостиницу за 710 млн рублей.

За эти деньги новый владелец получает 211 комфортабельных номеров различных категорий, 14 залов вместимостью до 1000 гостей, парковку на 500 машиномест. Также для гостей сделан удобный теплый переход в аэропорт Екатеринбурга и фитнес-центр.

Корреспондент URA.RU попытался связаться с представителями Azimut Hotels, чтобы уточнить, почему гостиницу вновь выставили на продажу. Но по телефону ответили, что пресс-служба свяжется с агентством чуть позже.

Ранее стало известно, что отели на территории аэропорта Кольцово Angelo и «Лайнер» выставили на торги из-за банкротства организации владельца. Стартовая цена лота была 1,5 млрд рублей, но гостиницы купили 812 млн рублей. Отели решили продать и переименовать их в «Azimut Сити» и «А-Отель».