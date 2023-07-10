В ЯНАО повару-вахтовику предлагают работу почти за 200 тысяч рублей

За работу поваром на месторождении можно получать 190 тыс рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

В ЯНАО повару вахтовым методом работы предлагают зарплату в 190 тысяч рублей. Помимо этого, работодатель обещает ежемесячные и ежегодные премии по итогам работы, говорится в объявлении на «Авито».

«Требуется повар универсал. Зарплата 156 000 — 190 000 рублей. Вахта 60*30, ежемесячное и ежегодное премирование по итогам работы», — сказано в сообщении.

Работнику оплачиваются билеты до места работы и обратно. Также за счет работодателя предоставляют питание, в том числе и продукты с буфета. Всем сотрудникам предложены подарки ко дню рождения, юбилею и Новому году. Выдается спецодежда. По желанию можно повысить свою квалификацию.

Ранее сообщалось, что ямальцам на Камчатке предлагали разделывать и обрабатывать рыбу за 132 тысячи рублей. Работа также предполагала вахтовый метод.