10 июля 2023

В ЯНАО повару-вахтовику предлагают работу почти за 200 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль шашлыка. Магнитогорск, овощи, продукты, помидоры, готовка, еда
За работу поваром на месторождении можно получать 190 тыс рублей Фото:

В ЯНАО повару вахтовым методом работы предлагают зарплату в 190 тысяч рублей. Помимо этого, работодатель обещает ежемесячные и ежегодные премии по итогам работы, говорится в объявлении на «Авито».

«Требуется повар универсал. Зарплата 156 000 — 190 000 рублей. Вахта 60*30, ежемесячное и ежегодное премирование по итогам работы», — сказано в сообщении.

Работнику оплачиваются билеты до места работы и обратно. Также за счет работодателя предоставляют питание, в том числе и продукты с буфета. Всем сотрудникам предложены подарки ко дню рождения, юбилею и Новому году. Выдается спецодежда. По желанию можно повысить свою квалификацию.

Ранее сообщалось, что ямальцам на Камчатке предлагали разделывать и обрабатывать рыбу за 132 тысячи рублей. Работа также предполагала вахтовый метод.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО повару вахтовым методом работы предлагают зарплату в 190 тысяч рублей. Помимо этого, работодатель обещает ежемесячные и ежегодные премии по итогам работы, говорится в объявлении на «Авито». «Требуется повар универсал. Зарплата 156 000 — 190 000 рублей. Вахта 60*30, ежемесячное и ежегодное премирование по итогам работы», — сказано в сообщении. Работнику оплачиваются билеты до места работы и обратно. Также за счет работодателя предоставляют питание, в том числе и продукты с буфета. Всем сотрудникам предложены подарки ко дню рождения, юбилею и Новому году. Выдается спецодежда. По желанию можно повысить свою квалификацию. Ранее сообщалось, что ямальцам на Камчатке предлагали разделывать и обрабатывать рыбу за 132 тысячи рублей. Работа также предполагала вахтовый метод.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...