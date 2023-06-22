Жителям ЯНАО предлагают за 132 тысячи разделывать рыбу на Камчатке

Жителям Нового Уренгоя (ЯНАО) предлагают трудоустроиться на Камчатку рабочими по разделке рыбы. За работу вахтовым методом обещают платить 132 тысячи рублей в месяц, говорится в объявлении на «Авито».
«Требуются рабочие по разделке рыбы на крупное предприятие Камчатского края. Зарплата от 132 тысяч рублей. Работа вахтой 60/30 или 90/30», — говорится в объявлении.
Работодатель взамен обеспечивает бесплатным проживанием в общежитии, трехразовом питанием, спецодеждой, билетами до места работы и обратно. От работника требуется обрабатывать и сортировать рыбу.
Ранее на Ямале вахтовикам предлагали работать развозчиками воды. За это им обещали платить 160 тысяч рублей ежемесячно.
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