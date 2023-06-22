22 июня 2023

Жителям ЯНАО предлагают за 132 тысячи разделывать рыбу на Камчатке

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Производство рыбных консерв. Салехард, рыба, сырок, разделка
За разделывание рыбы на Камчатке ямальцам предлагают 132 тысячи рублей Фото:

Жителям Нового Уренгоя (ЯНАО) предлагают трудоустроиться на Камчатку рабочими по разделке рыбы. За работу вахтовым методом обещают платить 132 тысячи рублей в месяц, говорится в объявлении на «Авито».

«Требуются рабочие по разделке рыбы на крупное предприятие Камчатского края. Зарплата от 132 тысяч рублей. Работа вахтой 60/30 или 90/30», — говорится в объявлении.

Работодатель взамен обеспечивает бесплатным проживанием в общежитии, трехразовом питанием, спецодеждой, билетами до места работы и обратно. От работника требуется обрабатывать и сортировать рыбу.

Ранее на Ямале вахтовикам предлагали работать развозчиками воды. За это им обещали платить 160 тысяч рублей ежемесячно.

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Жителям Нового Уренгоя (ЯНАО) предлагают трудоустроиться на Камчатку рабочими по разделке рыбы. За работу вахтовым методом обещают платить 132 тысячи рублей в месяц, говорится в объявлении на «Авито». «Требуются рабочие по разделке рыбы на крупное предприятие Камчатского края. Зарплата от 132 тысяч рублей. Работа вахтой 60/30 или 90/30», — говорится в объявлении. Работодатель взамен обеспечивает бесплатным проживанием в общежитии, трехразовом питанием, спецодеждой, билетами до места работы и обратно. От работника требуется обрабатывать и сортировать рыбу. Ранее на Ямале вахтовикам предлагали работать развозчиками воды. За это им обещали платить 160 тысяч рублей ежемесячно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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