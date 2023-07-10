Первый кабинет врача-сексолога появится в Сургуте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В больницах ХМАО начнут лечить от гомосексуализма. В окружном департаменте здравоохранения сообщили URA.RU, что первый кабинет врача-сексолога откроется в Сургуте. А затем они появятся и в других лечебных учреждениях Югры.

«С учетом действующего порядка, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 668н от 14 октября 2022 года «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения», рекомендованные штатные нормативы кабинета врача-сексолога рассчитаны: 1 должность на 250 тысяч взрослого населения. В 2024 году запланировано открыть кабинет врача-сексолога в БУ «Сургутская клиническая психоневрологическая больница», — сообщили в департаменте.

Согласно приказу Минздрава, в функции врачей-сексологов будет входить оказание первичной медико-санитарной помощи лицам, страдающим психическими расстройствами, связанным с половым развитием и ориентацией, расстройствами половой идентификации и сексуального предпочтения. Нововведения позволяют применять к пациентам меры принудительного характера.

В окружном департаменте здравоохранения также добавили, что со временем кабинеты сексолога появятся и в других городах Югры. «По мере подготовки специалистов по специальности врача-сексолога кабинеты сексолога будут открываться на базе психоневрологических больниц. Врачи-специалисты регулярно проходят дополнительное обучение в рамках непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий», — добавили в депзраве.

Ранее URA.RU сообщало, что подростка из Сургута осудили за пропаганду ЛГБТ. 17-летней девушке суд назначил штраф в 100 тысяч рублей за публикацию на странице в соцсетях серию изображений, пропагандирующих нетрадиционные отношения.