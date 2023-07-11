Денис Мантуров осмотрел на «Иннопроме» сверхпрочные трубы и киргизские шубы

Некоторую продукцию глава Минпрома опробовал на себе Фото: Георгий Бергал © URA.RU

новость из сюжета ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге

Во второй день промышленной выставки «Иннопром» стенды участников осмотрел министр промышленности РФ Денис Мантуров. URA.RU рассказывает, на какие экспонаты из числа тех, о которых не так много писали в СМИ, обратил внимание глава Минпрома.

Сверхпрочные трубы ТМК

На стенде Трубной металлургической компании (ТМК) бывший бенефициар Дмитрий Пумпянский рассказал Денису Мантурову о трубах, которые делают на предприятиях. Они разработаны специально для магистральных трубопроводов и для атомных станций. В основе — инновационная технология лазерно-гибридной сварки, благодаря которой трубы сверхпрочные. Именно их использует «Газпром» для транспортировки газа на большие расстояния.

Трубная металлургическая компания выставляет на «Иннопроме» образец труб для магистральных трубопроводов и атомных станций Фото: URA.RU

Полезные химические соединения

На стенде «Ураласбест» главе Минпрома рассказали о нескольких химических соединениях, которые применяются в промышленности. Например, оксид магния в форме суспензии используется для трансформаторной стали. Он наносится на материал и увеличивает его огнеупорные свойства. Раньше предприятия импортировали эту продукцию, теперь могут покупать у «Ураласбеста».

На «Ураласбесте» делают химические соединения для разных видов промышленной продукции и для разных целей Фото: Илья Московец, URA.RU

Таджикско-турецкий даблдекер

Компания Akia Avesto из Таджикистана совместно с турецким предприятием занимается производством автобусов. Раньше она производила только дизельные автобусы, теперь переключилась на создание электробусов. На «Иннопроме» компания презентовала макет двухэтажного красного автобуса, похожий на знаменитый лондонский даблдекер. Денис Мантуров внимательно осмотрел его.

На стенде Таджикистана презентовали макет двухэтажного автобус от компании Akia Avesto, очень похожий на лондонский даблдекер Фото: Илья Московец, URA.RU

Протезы для ног

Глава Минпрома посетил на выставке предприятие, которому недавно сам вручал награду. Подмосковная компания «Метиз Производство» стала победителем промышленной премии «Индустрия». Она получает субсидии от министерства промышленности на инновационные разработки гидравлических коленных модулей и углепластиковых стоп, которые являются комплектующими для протезов. Они упрощают жизнь пациентам с ампутациями.

Компания «Метиз» делает комплектующие для протезов ног — стопы, колени, голени Фото: URA.RU

Комбинезоны и тапочки из овчины

На стенде Кыргызстана Денис Мантуров заинтересовался одеждой из натуральной овчины. Их делает местная компания «Алия». В стране было хорошо развито овцеводство и со времен Советского союза осталось наследие в виде меховых фабрик. Представитель стенда рассказывает, что глава Минпрома ничего особо не сказал про продукцию, но с интересом потрогал тапочки и детский комбинезон.

На стенде Киргизии Денис Мантуров обратил внимание на тапочки и детский комбинезон из натуральной овчины Фото: Илья Московец, URA.RU

Промышленная выставка «Иннопром» стартовала в Екатеринбурге 10 июля. В первый день мероприятие посетил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Какие стенды он посетил, URA.RU сообщало в этой подборке. «Иннопром» продлится до 13 июля.