Кремль предупредил Европу об ошибке в отношениях с РФ

Песков: приближение военной инфраструктуры НАТО к границам РФ является ошибкой альянса
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Европейцы не понимают, что их ошибка привела к началу СВО, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Приближение военной инфраструктуры НАТО к границам России является ошибкой альянса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это было одной из причин, которая привела к нынешней ситуации. Европейцы похоже не понимают этой своей ошибки», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что было множество случаев, где Россия стала свидетелем приближения военной инфраструктуры НАТО к российским границам.

Песков отметил, что российская военная инфраструктура не приближалась к границам НАТО. Он выразил сожаление, что в Европе этого не понимают.

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Приближение военной инфраструктуры НАТО к границам России является ошибкой альянса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это было одной из причин, которая привела к нынешней ситуации. Европейцы похоже не понимают этой своей ошибки», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что было множество случаев, где Россия стала свидетелем приближения военной инфраструктуры НАТО к российским границам. Песков отметил, что российская военная инфраструктура не приближалась к границам НАТО. Он выразил сожаление, что в Европе этого не понимают.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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