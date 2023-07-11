Кремль предупредил Европу об ошибке в отношениях с РФ Песков: приближение военной инфраструктуры НАТО к границам РФ является ошибкой альянса 11 июля 2023 в 14:45 Размер текста - 17 + Европейцы не понимают, что их ошибка привела к началу СВО, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Приближение военной инфраструктуры НАТО к границам России является ошибкой альянса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это было одной из причин, которая привела к нынешней ситуации. Европейцы похоже не понимают этой своей ошибки», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что было множество случаев, где Россия стала свидетелем приближения военной инфраструктуры НАТО к российским границам. Песков отметил, что российская военная инфраструктура не приближалась к границам НАТО. Он выразил сожаление, что в Европе этого не понимают. Приближение военной инфраструктуры НАТО к границам России является ошибкой альянса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это было одной из причин, которая привела к нынешней ситуации. Европейцы похоже не понимают этой своей ошибки», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что было множество случаев, где Россия стала свидетелем приближения военной инфраструктуры НАТО к российским границам. Песков отметил, что российская военная инфраструктура не приближалась к границам НАТО. Он выразил сожаление, что в Европе этого не понимают. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям