Кремль предупредил Европу об ошибке в отношениях с РФ

Европейцы не понимают, что их ошибка привела к началу СВО, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Приближение военной инфраструктуры НАТО к границам России является ошибкой альянса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это было одной из причин, которая привела к нынешней ситуации. Европейцы похоже не понимают этой своей ошибки», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что было множество случаев, где Россия стала свидетелем приближения военной инфраструктуры НАТО к российским границам.
Песков отметил, что российская военная инфраструктура не приближалась к границам НАТО. Он выразил сожаление, что в Европе этого не понимают.
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