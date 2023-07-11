Песков ответил, как вступление Швеции в НАТО повлияет на РФ

Песков: вступление Швеции в НАТО негативно скажется на безопасности России
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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Россия примет меры, аналогичные тем, которые планируются в ответ на вступление Финляндии в НАТО, заявил Песков Фото:
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Швеция и Финляндия вступают в НАТО

Вступление Швеции в НАТО с одобрения Турции приведет к негативным последствиям для безопасности России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Негативные последствия — это однозначно», — сказал Песков. В ответ на это Россия примет меры, аналогичные тем, которые планируются в связи с вступлением Финляндии в Североатлантический альянс, добавил пресс-секретарь.

При этом Кремль не собирается разрывать дипломатические отношения с Турцией из-за ее одобрения присоединения Швеции к альянсу. «Да у нас есть разногласия, но и есть та часть отношений, которая соответствует интересам наших двух стран, которые весьма важны для нас и для самой турецкой стороны», — отметил Песков.

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Вступление Швеции в НАТО с одобрения Турции приведет к негативным последствиям для безопасности России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Негативные последствия — это однозначно», — сказал Песков. В ответ на это Россия примет меры, аналогичные тем, которые планируются в связи с вступлением Финляндии в Североатлантический альянс, добавил пресс-секретарь. При этом Кремль не собирается разрывать дипломатические отношения с Турцией из-за ее одобрения присоединения Швеции к альянсу. «Да у нас есть разногласия, но и есть та часть отношений, которая соответствует интересам наших двух стран, которые весьма важны для нас и для самой турецкой стороны», — отметил Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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