Песков ответил, как вступление Швеции в НАТО повлияет на РФ

Вступление Швеции в НАТО с одобрения Турции приведет к негативным последствиям для безопасности России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Негативные последствия — это однозначно», — сказал Песков. В ответ на это Россия примет меры, аналогичные тем, которые планируются в связи с вступлением Финляндии в Североатлантический альянс, добавил пресс-секретарь.
При этом Кремль не собирается разрывать дипломатические отношения с Турцией из-за ее одобрения присоединения Швеции к альянсу. «Да у нас есть разногласия, но и есть та часть отношений, которая соответствует интересам наших двух стран, которые весьма важны для нас и для самой турецкой стороны», — отметил Песков.
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