Песков ответил, как вступление Швеции в НАТО повлияет на РФ

Песков: вступление Швеции в НАТО негативно скажется на безопасности России

11 июля 2023 в 14:49 Размер текста - 17 +

Россия примет меры, аналогичные тем, которые планируются в ответ на вступление Финляндии в НАТО, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Швеция и Финляндия вступают в НАТО Вступление Швеции в НАТО с одобрения Турции приведет к негативным последствиям для безопасности России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Негативные последствия — это однозначно», — сказал Песков. В ответ на это Россия примет меры, аналогичные тем, которые планируются в связи с вступлением Финляндии в Североатлантический альянс, добавил пресс-секретарь. При этом Кремль не собирается разрывать дипломатические отношения с Турцией из-за ее одобрения присоединения Швеции к альянсу. «Да у нас есть разногласия, но и есть та часть отношений, которая соответствует интересам наших двух стран, которые весьма важны для нас и для самой турецкой стороны», — отметил Песков.

Вступление Швеции в НАТО с одобрения Турции приведет к негативным последствиям для безопасности России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Негативные последствия — это однозначно», — сказал Песков. В ответ на это Россия примет меры, аналогичные тем, которые планируются в связи с вступлением Финляндии в Североатлантический альянс, добавил пресс-секретарь. При этом Кремль не собирается разрывать дипломатические отношения с Турцией из-за ее одобрения присоединения Швеции к альянсу. «Да у нас есть разногласия, но и есть та часть отношений, которая соответствует интересам наших двух стран, которые весьма важны для нас и для самой турецкой стороны», — отметил Песков.