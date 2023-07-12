Эколог Куксин: торфяные пожары на Урале рискуют пережить зиму

12 июля 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

На Урале сложилась опасная ситуация с торфяными пожарами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Торфяные пожары на Урале могут пережить зиму, так как в регионе уже несколько лет накапливалась почвенная засуха, что привело к сниженному уровню грунтовых вод. Об этом в беседе с URA.RU сообщил учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин. «Уже сейчас очень тревожно за Свердловскую, Челябинскую, Курганскую и Тюменскую области. В этой части вероятность сильного задымления растет. Сейчас еще не чувствуется дым в городах, но мы знаем, что этих пожаров много, что с ними не получается нормально справиться. Я только что вернулся оттуда. Очевидно, что эти пожары доживут до зимы, возможно, переживут зиму», — сказал Григорий Куксин. Как объяснил собеседник агентства, вероятность торфяных пожаров повышается из-за низкого уровня грунтовых вод. «Если в Якутии такие же лесные пожары, как в предыдущие годы, то на Урале в этом году очень большое количество торфяных подземных пожаров. Вызвано это тем, что уже несколько лет накапливалась почвенная засуха, то есть дефицит осадков, очень низкий уровень грунтовой воды. Регионы, которые раньше не так часто страдали от торфяных пожаров, столкнулись с ними с необычной силой, остротой этой проблемы», — объяснил он. Этот же факт утяжеляет тушение пожаров, подчеркнул Куксин. «Свердловская область в этом году в уникально плохих условиях. Торфяных пожаров возникло очень много. Весной практически любое горение на поверхности болот начало давать торфяные очаги. И это все в условиях, когда воды очень мало. Отсутствие воды провоцировало начало этих пожаров, то есть открытое горение легко переходило в тление торфа, и при этом есть дефицит воды для тушения», — заключил эколог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Торфяные пожары на Урале могут пережить зиму, так как в регионе уже несколько лет накапливалась почвенная засуха, что привело к сниженному уровню грунтовых вод. Об этом в беседе с URA.RU сообщил учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин. «Уже сейчас очень тревожно за Свердловскую, Челябинскую, Курганскую и Тюменскую области. В этой части вероятность сильного задымления растет. Сейчас еще не чувствуется дым в городах, но мы знаем, что этих пожаров много, что с ними не получается нормально справиться. Я только что вернулся оттуда. Очевидно, что эти пожары доживут до зимы, возможно, переживут зиму», — сказал Григорий Куксин. Как объяснил собеседник агентства, вероятность торфяных пожаров повышается из-за низкого уровня грунтовых вод. «Если в Якутии такие же лесные пожары, как в предыдущие годы, то на Урале в этом году очень большое количество торфяных подземных пожаров. Вызвано это тем, что уже несколько лет накапливалась почвенная засуха, то есть дефицит осадков, очень низкий уровень грунтовой воды. Регионы, которые раньше не так часто страдали от торфяных пожаров, столкнулись с ними с необычной силой, остротой этой проблемы», — объяснил он. Этот же факт утяжеляет тушение пожаров, подчеркнул Куксин. «Свердловская область в этом году в уникально плохих условиях. Торфяных пожаров возникло очень много. Весной практически любое горение на поверхности болот начало давать торфяные очаги. И это все в условиях, когда воды очень мало. Отсутствие воды провоцировало начало этих пожаров, то есть открытое горение легко переходило в тление торфа, и при этом есть дефицит воды для тушения», — заключил эколог.