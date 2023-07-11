В Пермском крае окончены поиски пропавших туристов

11 июля 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Всех туристов нашли живыми и здоровыми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае завершены поиски ранее пропавших туристов. Все члены туристической группы живы и здоровы, сообщает telegram-канал краевого министерства территориальной безопасности. «По данным Краевой службы спасения (на 14:40) спасателями Губахинского аварийно-спасательного формирования пропавшая туристическая группа была найдена: все туристы живы и здоровы», — сообщает ведомство. Всех членов группы осмотрят медики. Путешественники пропали 9 июля в Горнозаводском районе. Туристическая группа из 22 человек отправилась на сплав по реке Усьва, а в конце маршрута перестала выходить на связь. Известно, что 11 ее участников являются детьми. На поиски были отправлены вертолет, медики и следователи-криминалисты. По сообщению telegram-канала Mash, туристы решили остановится на отдых у реки недалеко от деревни Безгодово.

В Пермском крае завершены поиски ранее пропавших туристов. Все члены туристической группы живы и здоровы, сообщает telegram-канал краевого министерства территориальной безопасности. «По данным Краевой службы спасения (на 14:40) спасателями Губахинского аварийно-спасательного формирования пропавшая туристическая группа была найдена: все туристы живы и здоровы», — сообщает ведомство. Всех членов группы осмотрят медики. Путешественники пропали 9 июля в Горнозаводском районе. Туристическая группа из 22 человек отправилась на сплав по реке Усьва, а в конце маршрута перестала выходить на связь. Известно, что 11 ее участников являются детьми. На поиски были отправлены вертолет, медики и следователи-криминалисты. По сообщению telegram-канала Mash, туристы решили остановится на отдых у реки недалеко от деревни Безгодово.