В Пермском крае окончены поиски пропавших туристов

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Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, мчс, спасательный жилет, спасатель, спасжилет
Всех туристов нашли живыми и здоровыми Фото:

В Пермском крае завершены поиски ранее пропавших туристов. Все члены туристической группы живы и здоровы, сообщает telegram-канал краевого министерства территориальной безопасности.

«По данным Краевой службы спасения (на 14:40) спасателями Губахинского аварийно-спасательного формирования пропавшая туристическая группа была найдена: все туристы живы и здоровы», — сообщает ведомство. Всех членов группы осмотрят медики.

Путешественники пропали 9 июля в Горнозаводском районе. Туристическая группа из 22 человек отправилась на сплав по реке Усьва, а в конце маршрута перестала выходить на связь. Известно, что 11 ее участников являются детьми. На поиски были отправлены вертолет, медики и следователи-криминалисты. По сообщению telegram-канала Mash, туристы решили остановится на отдых у реки недалеко от деревни Безгодово.

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В Пермском крае завершены поиски ранее пропавших туристов. Все члены туристической группы живы и здоровы, сообщает telegram-канал краевого министерства территориальной безопасности. «По данным Краевой службы спасения (на 14:40) спасателями Губахинского аварийно-спасательного формирования пропавшая туристическая группа была найдена: все туристы живы и здоровы», — сообщает ведомство. Всех членов группы осмотрят медики. Путешественники пропали 9 июля в Горнозаводском районе. Туристическая группа из 22 человек отправилась на сплав по реке Усьва, а в конце маршрута перестала выходить на связь. Известно, что 11 ее участников являются детьми. На поиски были отправлены вертолет, медики и следователи-криминалисты. По сообщению telegram-канала Mash, туристы решили остановится на отдых у реки недалеко от деревни Безгодово.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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