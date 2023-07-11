Свердловский минздрав рассказал о состоянии малыша, упавшего с пятого этажа

Екатеринбургские врачи спасают жизнь годовалого ребенка, который упал с пятого этажа
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Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, медицина, здравоохранение, медицинский работник, бригада скорой помощи, врач, неотложная помощь, машина скорой помощи, медик, машина скорой медицинской помощи, неотложная медпомощь, скорая помошь
За жизнь маленького пациента борются врачи Фото:

Состояние годовалого ребенка, который выпал с пятого этажа жилого дома в Екатеринбурге, крайне тяжелое. Об этом сообщает официальный telegram-канал министерства здравоохранения Свердловской области.

«Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — сказано в заявлении минздрава.

Годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа дома № 25 на улице Титова. В качестве версии рассматривалось то, что ребенка могли выкинуть родители, которых соседи охарактеризовали как неблагополучных. Позже появилась информация о том, что отец и мать крепко спали, будучи пьяными. Беспризорный малыш в это время подобрался к открытому окну и упал вниз.

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Состояние годовалого ребенка, который выпал с пятого этажа жилого дома в Екатеринбурге, крайне тяжелое. Об этом сообщает официальный telegram-канал министерства здравоохранения Свердловской области. «Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — сказано в заявлении минздрава. Годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа дома № 25 на улице Титова. В качестве версии рассматривалось то, что ребенка могли выкинуть родители, которых соседи охарактеризовали как неблагополучных. Позже появилась информация о том, что отец и мать крепко спали, будучи пьяными. Беспризорный малыш в это время подобрался к открытому окну и упал вниз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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