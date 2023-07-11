Свердловский минздрав рассказал о состоянии малыша, упавшего с пятого этажа

Состояние годовалого ребенка, который выпал с пятого этажа жилого дома в Екатеринбурге, крайне тяжелое. Об этом сообщает официальный telegram-канал министерства здравоохранения Свердловской области.
«Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — сказано в заявлении минздрава.
Годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа дома № 25 на улице Титова. В качестве версии рассматривалось то, что ребенка могли выкинуть родители, которых соседи охарактеризовали как неблагополучных. Позже появилась информация о том, что отец и мать крепко спали, будучи пьяными. Беспризорный малыш в это время подобрался к открытому окну и упал вниз.
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