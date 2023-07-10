10 июля 2023

В Екатеринбурге годовалый ребенок выпал с пятого этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок госпитализирован в больницу Фото:

В Екатеринбурге из пятого этажа дома по адресу Титова, 25 выпал годовалый ребенок. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах знакомый с ситуацией.

«Мужчина выкинул годовалого ребенка с пятого этажа, когда мать спала рядом. Ребенка в больницу забрала скорая», — пишет Е1 со ссылкой на источник в полиции.

Жильцы дома сказали, что у женщины это не единственный ребенок. Семью охарактеризовали как неблагополучную.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось. В следственном комитете Свердловской области уточнят информацию по запросу.

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В Екатеринбурге из пятого этажа дома по адресу Титова, 25 выпал годовалый ребенок. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах знакомый с ситуацией. «Мужчина выкинул годовалого ребенка с пятого этажа, когда мать спала рядом. Ребенка в больницу забрала скорая», — пишет Е1 со ссылкой на источник в полиции. Жильцы дома сказали, что у женщины это не единственный ребенок. Семью охарактеризовали как неблагополучную. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось. В следственном комитете Свердловской области уточнят информацию по запросу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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