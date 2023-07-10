В Екатеринбурге годовалый ребенок выпал с пятого этажа

В Екатеринбурге из пятого этажа дома по адресу Титова, 25 выпал годовалый ребенок. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах знакомый с ситуацией.
«Мужчина выкинул годовалого ребенка с пятого этажа, когда мать спала рядом. Ребенка в больницу забрала скорая», — пишет Е1 со ссылкой на источник в полиции.
Жильцы дома сказали, что у женщины это не единственный ребенок. Семью охарактеризовали как неблагополучную.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось. В следственном комитете Свердловской области уточнят информацию по запросу.
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