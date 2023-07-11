В Свердловской области ожидаются сильные дожди и град
С 12 по 13 июля в Свердловской области ожидаются сильные дожди, шквалистый ветер и крупный град. Такие предупреждения начали получать жители региона в виде СМС от РСЧС.
«12-13 июля местами ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, крупный град, усиление ветра 25-27 метров в секунду. Будьте бдительны», — сказано в сообщении. О необходимости оказания помощи граждан просят сообщать по телефонным номерам 101 и 112.
Ранее URA.RU писало, что на большей части Среднего Урала 11 и 12 июля сохранится аномально-жаркая погода. В Екатеринбурге столбик термометра поднимется до 38 градусов.
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