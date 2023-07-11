МЧС выступило со штормовым предупреждением в Свердловской области. Скрин

В Свердловской области ожидаются сильные ливни и крупный град

11 июля 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

В Свердловской области ожидаются сильные дожди и град Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU С 12 по 13 июля в Свердловской области ожидаются сильные дожди, шквалистый ветер и крупный град. Такие предупреждения начали получать жители региона в виде СМС от РСЧС. «12-13 июля местами ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, крупный град, усиление ветра 25-27 метров в секунду. Будьте бдительны», — сказано в сообщении. О необходимости оказания помощи граждан просят сообщать по телефонным номерам 101 и 112. Ранее URA.RU писало, что на большей части Среднего Урала 11 и 12 июля сохранится аномально-жаркая погода. В Екатеринбурге столбик термометра поднимется до 38 градусов. Скрин: читатель URA.RU

С 12 по 13 июля в Свердловской области ожидаются сильные дожди, шквалистый ветер и крупный град. Такие предупреждения начали получать жители региона в виде СМС от РСЧС. «12-13 июля местами ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, крупный град, усиление ветра 25-27 метров в секунду. Будьте бдительны», — сказано в сообщении. О необходимости оказания помощи граждан просят сообщать по телефонным номерам 101 и 112. Ранее URA.RU писало, что на большей части Среднего Урала 11 и 12 июля сохранится аномально-жаркая погода. В Екатеринбурге столбик термометра поднимется до 38 градусов.