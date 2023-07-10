В ЯНАО перекроют главную трассу из-за работы на газопроводе

11 июля 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

В ЯНАО с 16 по 18 июля перекроют трассу Надым — Салехард Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ЯНАО с 18 по 20 июля трассу Надым — Салехард полностью закроют для движения автотранспорта. Это связано с проведением работ на газопроводе, сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «С 6 утра 18 июля до 6 утра 20 июля движение по дороге Надым-Салехард будет полностью перекрыто. Для безопасности выставят запрещающие дорожные знаки и автомобили прикрытия на перекрестке Салехард — Аксарка — Надым и на выезде из Надыма», — сообщает пресс-служба дептранса в официальной группе «Дороги и транспорт Ямала» в социальной сети «ВКонтакте». Автомобилистов просят быть внимательными и тщательнее выбирать маршрут поездки. Ранее URA.RU рассказало, что до конца лета планируются четыре перекрытия данной автодороги. Это связано с необходимостью проведения работ по реконструкции обводов газопровода.

В ЯНАО с 18 по 20 июля трассу Надым — Салехард полностью закроют для движения автотранспорта. Это связано с проведением работ на газопроводе, сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «С 6 утра 18 июля до 6 утра 20 июля движение по дороге Надым-Салехард будет полностью перекрыто. Для безопасности выставят запрещающие дорожные знаки и автомобили прикрытия на перекрестке Салехард — Аксарка — Надым и на выезде из Надыма», — сообщает пресс-служба дептранса в официальной группе «Дороги и транспорт Ямала» в социальной сети «ВКонтакте». Автомобилистов просят быть внимательными и тщательнее выбирать маршрут поездки. Ранее URA.RU рассказало, что до конца лета планируются четыре перекрытия данной автодороги. Это связано с необходимостью проведения работ по реконструкции обводов газопровода.