В Екатеринбурге на перекрестке Фурманова — Белинского появится жилой комплекс

Пустырь планировали застроить еще в 2019 году, но отказались от этой идеи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на пересечении улиц Фурманова и Белинского вырастет жилой комплекс бизнес-класса. Ранее на этом месте планировали построить храм святой Екатерины, однако позже место исключили из списка. Вместо этого к 2025 году здесь появится ЖК «Никольский». Об этом URA.RU рассказали представители «УГМК-Застройщик».

«Сегодня на участке в 3,5 гектара, который долгое время находился в запустении, застройщик планирует построить высотный ансамбль из семи башен высотой 26, 28 и 30 этажей в форме призм. Их совокупная жилая площадь составит около 53 тысяч квадратных метров», — пояснили в пресс-службе. В первых двух башнях будет 385 квартир площадью от 45 до 195 кв. м, на последних этажах жилые помещения будут с открытыми террасами.

В новом ЖК будут располагаться ресторан, супермаркет, медицинский центр, аптека, фитнес-зал, детский клуб, офис управляющей компании, а также паркинг на 342 машиноместа. Двор «Никольского» интегрируют с набережной Исети. Освоение заброшенного пустыря стало возможным благодаря сотрудничеству «УГМК-Застройщик» и «Сбербанка» — сегодня, 11 июля, они заключили соглашение о финансировании строительства нового жилого комплекса на промышленной выставки «Иннопром-2023».

«Теперь на „гостевом маршруте“ из аэропорта Кольцово в центр Екатеринбурга появится комплекс красивых и современных жилых зданий. Всего с момента начала нашего сотрудничества „Сбербанк“ профинансировал проекты „УГМК-Застройщик“ на 25 млрд рублей», — заявил председатель Уральского банка «Сбербанк» Дмитрий Суховерхов.

Ранее пустырь на пересечении Фурманова — Белинского планировали отдать под застройку храма святой Екатерины. Однако площадку исключили из списка возможных мест, потому что она была предоставлена в постоянное пользование управлению Федеральной службы безопасности РФ по Свердловской области.