МО РФ озвучило весомые потери ВСУ за сутки в ДНР

Минобороны РФ: ВСУ на донецком направлении за сутки потеряли до 250 бойцов и один танк

11 июля 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

ВСУ потеряли около 250 военных на донецком направлении Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия за сутки потеряла около 250 военных и один танк на донецком направлении. Об этом в ходе брифинга сообщило Минобороны России. «На донецком направлении, <…> в районе Клещеевки, уничтожено до 250 украинских военных и один танк», — говорится в сообщении Минобороны. Уточняется, что за сутки российская армия отбила на направлении девять атак ВСУ. Днем ранее министерство сообщало, что на донецком направлении было ликвидировано до 275 бойцов ВСУ, среди которых были иностранные наемники, передает RT. Кроме того, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о больших потерях Киева при попытках прорвать российскую оборону в Артемовске (Бахмуте), сообщает деловое издание «Взгляд».

Украинская армия за сутки потеряла около 250 военных и один танк на донецком направлении. Об этом в ходе брифинга сообщило Минобороны России. «На донецком направлении, <…> в районе Клещеевки, уничтожено до 250 украинских военных и один танк», — говорится в сообщении Минобороны. Уточняется, что за сутки российская армия отбила на направлении девять атак ВСУ. Днем ранее министерство сообщало, что на донецком направлении было ликвидировано до 275 бойцов ВСУ, среди которых были иностранные наемники, передает RT. Кроме того, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о больших потерях Киева при попытках прорвать российскую оборону в Артемовске (Бахмуте), сообщает деловое издание «Взгляд».