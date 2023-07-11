На аукцион была подана только одна заявка от компании «Строймаг» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Мэрия Челябинска признала несостоявшимися торги по продаже недостроенного отеля, который расположен напротив ТРК «Фокус». На аукцион была подана только одна заявка от компании ООО «Строймаг», сообщается на сайте администрации.

«Признать участником аукциона по продаже объекта незавершенного строительства компанию ООО „Строймаг“. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации „О утверждении Правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства“ признать аукцион по продаже объекта незавершенного строительства несостоявшимся в связи с подачей единственной заявки на участие в аукционе», — сообщается на сайте.

Недострой был изъят по суду у компании «Росстрой». Площадь объекта, расположенного по проспекту Победы, составляет 17 тысяч 513 квадратных метров. Степень его готовности — 15%. Начальная цена лота на последних торгах составляла 40 млн 516 тысяч рублей.

Власти Челябинска уже несколько раз выставляли на аукцион недостроенный гостиничный комплекс. Ранее на участие в аукционе заявлялись две кампании ООО «Стройдом» и ООО СЗ «Каскад», но объект так и не удалось продать.