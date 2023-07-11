В Екатеринбурге впервые зафиксирована температура воздуха +40. Скрин

11 июля 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

Чуть охладит воздух дождь, который пройдет с ночь с 12 на 13 июля Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбург впервые отличился аномально жаркой погодой — 11 июля на улице зафиксирована температура +40 градусов. Последний раз похожий максимум был в 2020 году. Об этом сообщают синоптики. «В Екатеринбурге впервые зафиксирована температура воздуха +40, до этого абсолютный максимум был 39,1, отмечен 16 июля 2020 года», — сообщает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». О температурном максимуме заявил и синоптик Алексей Пулин в своем канале «Погода в Екатеринбурге» — в 16:00 в Кольцово температура воздуха раскалилась до +39 градусов. Ранее РСЧС сообщило, что с 12 по 13 июля в Свердловской области ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер. Также в регионе может выпасть крупный град. Фото: telegram-канал «Погода в Екатеринбурге»

Екатеринбург впервые отличился аномально жаркой погодой — 11 июля на улице зафиксирована температура +40 градусов. Последний раз похожий максимум был в 2020 году. Об этом сообщают синоптики. «В Екатеринбурге впервые зафиксирована температура воздуха +40, до этого абсолютный максимум был 39,1, отмечен 16 июля 2020 года», — сообщает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». О температурном максимуме заявил и синоптик Алексей Пулин в своем канале «Погода в Екатеринбурге» — в 16:00 в Кольцово температура воздуха раскалилась до +39 градусов. Ранее РСЧС сообщило, что с 12 по 13 июля в Свердловской области ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер. Также в регионе может выпасть крупный град.