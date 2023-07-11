В Екатеринбурге впервые зафиксирована температура воздуха +40. Скрин

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Жара. Виды города. Екатеринбург, лето, жара, велосипед
Чуть охладит воздух дождь, который пройдет с ночь с 12 на 13 июля Фото:

Екатеринбург впервые отличился аномально жаркой погодой — 11 июля на улице зафиксирована температура +40 градусов. Последний раз похожий максимум был в 2020 году. Об этом сообщают синоптики.

«В Екатеринбурге впервые зафиксирована температура воздуха +40, до этого абсолютный максимум был 39,1, отмечен 16 июля 2020 года», — сообщает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». О температурном максимуме заявил и синоптик Алексей Пулин в своем канале «Погода в Екатеринбурге» — в 16:00 в Кольцово температура воздуха раскалилась до +39 градусов.

Ранее РСЧС сообщило, что с 12 по 13 июля в Свердловской области ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер. Также в регионе может выпасть крупный град.

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Екатеринбург впервые отличился аномально жаркой погодой — 11 июля на улице зафиксирована температура +40 градусов. Последний раз похожий максимум был в 2020 году. Об этом сообщают синоптики. «В Екатеринбурге впервые зафиксирована температура воздуха +40, до этого абсолютный максимум был 39,1, отмечен 16 июля 2020 года», — сообщает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». О температурном максимуме заявил и синоптик Алексей Пулин в своем канале «Погода в Екатеринбурге» — в 16:00 в Кольцово температура воздуха раскалилась до +39 градусов. Ранее РСЧС сообщило, что с 12 по 13 июля в Свердловской области ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер. Также в регионе может выпасть крупный град.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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