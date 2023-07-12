Военный аналитик предположил применение Украиной отравляющих веществ в кассетных бомбах

Военный аналитик Михайлов: Украина может начинять кассетные боеприпасы химикатами

12 июля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Александр Михайлов считает кассетные боеприпасы малоэффективными на поле боя Фото: Lance Cpl. Lorenzo Ducato / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать запрещенные химические вещества в кассетных боеприпасах, которые поставят США. Об этом URA.RU рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Кассетные боеприпасы необязательно используются только для распространения поражающих элементов. В том числе они применяются для распространения химического и биологического оружия. В „Точке-У“ были кассетные боеприпасы, подходящие под использование отравляющих боевых веществ. Учитывая, что Украина активно применяет хлорциан и другие запрещенные вещества на поле боя, почему бы ей не использовать их в кассетных боеприпасах?» — сказал Александр Михайлов. «Это не Вторая мировая, когда наступали взводами, батальонами, полками, то есть, когда на поле боя было сосредоточено значительное количество живой силы. Сейчас на поле боя работает военная техника. Это минно-артиллерийская военная кампания, поэтому значительное количество военного состава постоянно пребывает в инженерных сооружениях: окопы, блиндажи. Кассетные боеприпасы не принесут ожидаемого эффекта на поле боя. Поэтому эти ракеты полетят по мирным жителям Донецка, Макеевки, райцентрам ДНР. Они будут бить по мирным кварталам, как сейчас бьют из HIMARS», — добавил военный аналитик. Также Михайлов отметил большой процент снарядов, которые не сдетонируют после использования. «Есть информация о 15—20 процентах неразорвавшихся снарядов кассетных боеприпасов. Но не надо считать проценты и углубляться в тактико-технические характеристики. Сам факт передачи оружия, которое запрещено международными конвенциями, является пощечиной международному праву. То, что Украина не подписала конвенцию, не снимает с нее моральных обязательств преступления», — заключил собеседник агентства. Ранее в Белом доме сообщили, что США намерены передать кассетные бомбы Украине. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Киев дал Вашингтону письменные гарантии того, что не будет использовать кассетные боеприпасы на территории России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать запрещенные химические вещества в кассетных боеприпасах, которые поставят США. Об этом URA.RU рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Кассетные боеприпасы необязательно используются только для распространения поражающих элементов. В том числе они применяются для распространения химического и биологического оружия. В „Точке-У“ были кассетные боеприпасы, подходящие под использование отравляющих боевых веществ. Учитывая, что Украина активно применяет хлорциан и другие запрещенные вещества на поле боя, почему бы ей не использовать их в кассетных боеприпасах?» — сказал Александр Михайлов. «Это не Вторая мировая, когда наступали взводами, батальонами, полками, то есть, когда на поле боя было сосредоточено значительное количество живой силы. Сейчас на поле боя работает военная техника. Это минно-артиллерийская военная кампания, поэтому значительное количество военного состава постоянно пребывает в инженерных сооружениях: окопы, блиндажи. Кассетные боеприпасы не принесут ожидаемого эффекта на поле боя. Поэтому эти ракеты полетят по мирным жителям Донецка, Макеевки, райцентрам ДНР. Они будут бить по мирным кварталам, как сейчас бьют из HIMARS», — добавил военный аналитик. Также Михайлов отметил большой процент снарядов, которые не сдетонируют после использования. «Есть информация о 15—20 процентах неразорвавшихся снарядов кассетных боеприпасов. Но не надо считать проценты и углубляться в тактико-технические характеристики. Сам факт передачи оружия, которое запрещено международными конвенциями, является пощечиной международному праву. То, что Украина не подписала конвенцию, не снимает с нее моральных обязательств преступления», — заключил собеседник агентства. Ранее в Белом доме сообщили, что США намерены передать кассетные бомбы Украине. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Киев дал Вашингтону письменные гарантии того, что не будет использовать кассетные боеприпасы на территории России.