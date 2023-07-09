09 июля 2023

Украина дала гарантии неприменения кассетных бомб на территории России

© Служба новостей «URA.RU»
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Украина дала письменные гарантии, что не будет применять бомбы на территории РФ Фото:
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Украина дала США письменные гарантии того, что не будет использовать кассетные боеприпасы на территории России. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Они не будут применять кассетные боеприпасы на территории России, они будут использовать их только на своей. Также они не будут применять их в населенных районах», — заявил Салливан в видео, опубликованном на YouTube-канале Белого дома.

Ранее США приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы. Американский президент Джо Байден объяснил это решение помощью в контрнаступлении ВСУ. Такие страны НАТО, как Великобритания, Италия и Испания высказались против передачи боеприпасов.

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Украина дала США письменные гарантии того, что не будет использовать кассетные боеприпасы на территории России. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Они не будут применять кассетные боеприпасы на территории России, они будут использовать их только на своей. Также они не будут применять их в населенных районах», — заявил Салливан в видео, опубликованном на YouTube-канале Белого дома. Ранее США приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы. Американский президент Джо Байден объяснил это решение помощью в контрнаступлении ВСУ. Такие страны НАТО, как Великобритания, Италия и Испания высказались против передачи боеприпасов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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