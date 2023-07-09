Украина дала гарантии неприменения кассетных бомб на территории России

Украина дала США письменные гарантии того, что не будет использовать кассетные боеприпасы на территории России. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Они не будут применять кассетные боеприпасы на территории России, они будут использовать их только на своей. Также они не будут применять их в населенных районах», — заявил Салливан в видео, опубликованном на
Ранее США приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы. Американский президент Джо Байден объяснил это решение помощью в контрнаступлении ВСУ. Такие страны НАТО, как Великобритания, Италия и Испания высказались против передачи боеприпасов.
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