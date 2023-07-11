Челябинский киноклуб пообещал работать даже при 45 градусах жары

В киноклубе сообщили, что все показы в жару состоятся по расписанию Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Челябинский киноклуб имени Леонида Оболенского анонсировал свою работу в температурном интервале в 90 градусов. Об этом сотрудники киноклуба написали в соцсети.

«Работаем при температуре от -45 градусов до +45 градусов. Сегодня всего лишь +37 градусов, а это значит, что все показы состоятся по расписанию», — написали сотрудники на странице киноклуба в соцсети «ВКонтакте».

«Через пару лет — в Челябинске 47 градусов. Извините, клуб не работает», — предположил один из посетителей, Александр И., комментируя запись в паблике киноклуба.

Вместе с этим, синоптики обещают, что завтра жара в Челябинске начнет спадать. По данным Гисметео, 12 июля температура в городе днем будет 35 градусов, а 13 июля — уже 25.