Челябинский киноклуб пообещал работать даже при 45 градусах жары

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XVII Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба». Екатеринбург, кинозал, кино, фестиваль кинопроба
В киноклубе сообщили, что все показы в жару состоятся по расписанию Фото:

Челябинский киноклуб имени Леонида Оболенского анонсировал свою работу в температурном интервале в 90 градусов. Об этом сотрудники киноклуба написали в соцсети.

«Работаем при температуре от -45 градусов до +45 градусов. Сегодня всего лишь +37 градусов, а это значит, что все показы состоятся по расписанию», — написали сотрудники на странице киноклуба в соцсети «ВКонтакте».

«Через пару лет — в Челябинске 47 градусов. Извините, клуб не работает», — предположил один из посетителей, Александр И., комментируя запись в паблике киноклуба.

Вместе с этим, синоптики обещают, что завтра жара в Челябинске начнет спадать. По данным Гисметео, 12 июля температура в городе днем будет 35 градусов, а 13 июля — уже 25.

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Челябинский киноклуб имени Леонида Оболенского анонсировал свою работу в температурном интервале в 90 градусов. Об этом сотрудники киноклуба написали в соцсети. «Работаем при температуре от -45 градусов до +45 градусов. Сегодня всего лишь +37 градусов, а это значит, что все показы состоятся по расписанию», — написали сотрудники на странице киноклуба в соцсети «ВКонтакте». «Через пару лет — в Челябинске 47 градусов. Извините, клуб не работает», — предположил один из посетителей, Александр И., комментируя запись в паблике киноклуба. Вместе с этим, синоптики обещают, что завтра жара в Челябинске начнет спадать. По данным Гисметео, 12 июля температура в городе днем будет 35 градусов, а 13 июля — уже 25.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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