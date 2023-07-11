Власти РФ нашли способ сохранить рабочие места

В России сохраняется рекордно низкий уровень безработицы

11 июля 2023 в 19:43 Размер текста - 17 +

В России сохраняется рекордно-низкий уровень безработицы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Российские власти смогли сохранить рекордно низкий уровень безработицы в стране на фоне санкций и экономических ограничений. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в рамках совещания по экономическим вопросам с членами правительства 11 июля. Несмотря на сильнейшее давление Запада, российская экономика справляется, все социальные обязательства перед гражданами будут выполнены, заверил глава правительства. «Стабильная ситуация на рынке труда. Безработица с февраля, об этом неоднократно говорили, держится на рекордной отметке — 3,2%. Еще раз хочу подчеркнуть, что при любых вызовах нашей экономике все социальные обязательства будут выполнены. И продолжим решать другие первоочередные задачи государства. Сейчас важно не только сохранить положительные тренды, но и за счет внутренних ресурсов создать условия для устойчивого роста. Достичь целей, которые поставлены президентом: это прежде всего обеспечение качества жизни людей во всех регионах страны», — сказал Мишустин. Россия занимает одну из лидирующих позиций по уровню занятости населения. Этого удалось достичь благодаря превентивным мерам, принятым правительством еще в ковидные времена, когда были угрозы и риски, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева. «Этот «отложенный эффект» продолжает действовать и сейчас. Выработанные меры оказались эффективными. У граждан есть возможность обучиться на новые профессии и специальности, появился контроль за развитием центров занятости. Социальные контракты были расширены по выплатам и теперь дают возможность людям в небольших городах начать свой бизнес. Все это вместе подкрепляет слова премьера. Понятно, что абсолютно нулевой безработицы быть не может, ведь это естественный процесс. Но если посмотреть по ситуации в мире, с учетом всех сложностей, то у нас динамика положительная», — говорит парламентарий. Годом ранее власть отреагировала на угрозу резкого роста безработицы в России из-за санкций, приняв пакет мер поддержки людей, которые могут остаться без работы. На помощь от государства смогли рассчитывать не только те, кто уже остался без работы, но и сотрудники предприятий, которым только грозит увольнение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти смогли сохранить рекордно низкий уровень безработицы в стране на фоне санкций и экономических ограничений. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в рамках совещания по экономическим вопросам с членами правительства 11 июля. Несмотря на сильнейшее давление Запада, российская экономика справляется, все социальные обязательства перед гражданами будут выполнены, заверил глава правительства. «Стабильная ситуация на рынке труда. Безработица с февраля, об этом неоднократно говорили, держится на рекордной отметке — 3,2%. Еще раз хочу подчеркнуть, что при любых вызовах нашей экономике все социальные обязательства будут выполнены. И продолжим решать другие первоочередные задачи государства. Сейчас важно не только сохранить положительные тренды, но и за счет внутренних ресурсов создать условия для устойчивого роста. Достичь целей, которые поставлены президентом: это прежде всего обеспечение качества жизни людей во всех регионах страны», — сказал Мишустин. Россия занимает одну из лидирующих позиций по уровню занятости населения. Этого удалось достичь благодаря превентивным мерам, принятым правительством еще в ковидные времена, когда были угрозы и риски, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева. Социальные контракты были расширены по выплатам и теперь дают возможность людям в небольших городах начать свой бизнес. Все это вместе подкрепляет слова премьера. Понятно, что абсолютно нулевой безработицы быть не может, ведь это естественный процесс. Но если посмотреть по ситуации в мире, с учетом всех сложностей, то у нас динамика положительная», — говорит парламентарий. Годом ранее власть отреагировала на угрозу резкого роста безработицы в России из-за санкций, приняв пакет мер поддержки людей, которые могут остаться без работы. На помощь от государства смогли рассчитывать не только те, кто уже остался без работы, но и сотрудники предприятий, которым только грозит увольнение.