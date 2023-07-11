Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля

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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, госдума, государственная дума, гд
Госдума приняла закон о цифровом рубле Фото:

Государственная Дума РФ во втором и третьем чтениях приняла закон о внедрении цифрового рубля, а также проведения с его помощью безналичного расчета. Информация опубликована в системе обеспечения законодательной деятельности.

«Определены правовой статус и правила использования цифрового рубля, в том числе правила оборота цифровых рублей на территории РФ и иностранных государств. <…> Определен правовой статус цифрового рубля, в том числе в части соотношения цифрового рубля и безналичных денежных средств», — говорится в пояснительной записке.

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Государственная Дума РФ во втором и третьем чтениях приняла закон о внедрении цифрового рубля, а также проведения с его помощью безналичного расчета. Информация опубликована в системе обеспечения законодательной деятельности. «Определены правовой статус и правила использования цифрового рубля, в том числе правила оборота цифровых рублей на территории РФ и иностранных государств. <…> Определен правовой статус цифрового рубля, в том числе в части соотношения цифрового рубля и безналичных денежных средств», — говорится в пояснительной записке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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