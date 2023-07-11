Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля

Госдума приняла закон о цифровом рубле
Государственная Дума РФ во втором и третьем чтениях приняла закон о внедрении цифрового рубля, а также проведения с его помощью безналичного расчета. Информация опубликована в системе обеспечения законодательной деятельности.
«Определены правовой статус и правила использования цифрового рубля, в том числе правила оборота цифровых рублей на территории РФ и иностранных государств. <…> Определен правовой статус цифрового рубля, в том числе в части соотношения цифрового рубля и безналичных денежных средств», —
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