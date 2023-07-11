Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля

11 июля 2023 в 18:58 Размер текста - 17 +

Госдума приняла закон о цифровом рубле Фото: Владимир Андреев © URA.RU Государственная Дума РФ во втором и третьем чтениях приняла закон о внедрении цифрового рубля, а также проведения с его помощью безналичного расчета. Информация опубликована в системе обеспечения законодательной деятельности. «Определены правовой статус и правила использования цифрового рубля, в том числе правила оборота цифровых рублей на территории РФ и иностранных государств. <…> Определен правовой статус цифрового рубля, в том числе в части соотношения цифрового рубля и безналичных денежных средств», — говорится в пояснительной записке.

Государственная Дума РФ во втором и третьем чтениях приняла закон о внедрении цифрового рубля, а также проведения с его помощью безналичного расчета. Информация опубликована в системе обеспечения законодательной деятельности. «Определены правовой статус и правила использования цифрового рубля, в том числе правила оборота цифровых рублей на территории РФ и иностранных государств. <…> Определен правовой статус цифрового рубля, в том числе в части соотношения цифрового рубля и безналичных денежных средств», — говорится в пояснительной записке.