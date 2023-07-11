Помощник Путина раскрыл, как решить проблему с нехваткой учителей в школах. Видео

Фурсенко призвал популяризировать профессию учителя, чтобы решить кадровый дефицит в школах
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Новое знание, Андрей Фурсенко и Сергей Кириенко. Москва, фурсенко андрей
Андрей Фурсенко считает, что важно популяризировать профессию учителя в российском обществе Фото:
новость из сюжета
ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге

Для того чтобы решить кадровую проблему в российских, в частности, в свердловских школах, необходимо популяризировать профессию педагога в обществе. Современное поколение должно осознавать то, что профессия учителя — это престижно. Таким мнением с журналистом URA.RU поделился помощник президента России Андрей Фурсенко, прибывший в качестве почетного гостя на международную промышленную выставку «Иннопром 2023», которая проходит в Екатеринбурге.

«Пишите о том, что учителя — это самые важные люди. Они должны это знать. Понимаете? И дело не в зарплатах. Есть куча исследований, которые показывают, что это не зарплата обеспечивает уровень учителя, а именно понимание, что он, учитель, главный человек в этой жизни», — сказал Фурсенко, отвечая на вопрос корреспондента агентства о кадровом дефиците в школах.

В Екатеринбурге с 10 по 13 июля проходит выставка «Иннопром 2023». 10 июля на выставку прилетел премьер-министр России Михаил Мишустин, а также глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, который проверил одну из больниц города. Министр промышленности РФ Денис Мантуров осмотрел несколько стендов участников. На стенде Трубной металлургической компании Мантурову рассказали о трубах, которые разработаны для атомных станций. Вся информация о выставке «Иннопром 2023» — в материале URA.RU.

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Для того чтобы решить кадровую проблему в российских, в частности, в свердловских школах, необходимо популяризировать профессию педагога в обществе. Современное поколение должно осознавать то, что профессия учителя — это престижно. Таким мнением с журналистом URA.RU поделился помощник президента России Андрей Фурсенко, прибывший в качестве почетного гостя на международную промышленную выставку «Иннопром 2023», которая проходит в Екатеринбурге. «Пишите о том, что учителя — это самые важные люди. Они должны это знать. Понимаете? И дело не в зарплатах. Есть куча исследований, которые показывают, что это не зарплата обеспечивает уровень учителя, а именно понимание, что он, учитель, главный человек в этой жизни», — сказал Фурсенко, отвечая на вопрос корреспондента агентства о кадровом дефиците в школах. В Екатеринбурге с 10 по 13 июля проходит выставка «Иннопром 2023». 10 июля на выставку прилетел премьер-министр России Михаил Мишустин, а также глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, который проверил одну из больниц города. Министр промышленности РФ Денис Мантуров осмотрел несколько стендов участников. На стенде Трубной металлургической компании Мантурову рассказали о трубах, которые разработаны для атомных станций. Вся информация о выставке «Иннопром 2023» — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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