Полковник рассказал, что станет с территориями, где ВСУ применят кассетные бомбы

Полковник Чмутин: один снаряд кассетных бомб покрывает площадь в три футбольных поля

12 июля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Часть сброшенных кассетных бомб разрываются не сразу, отметил Юрий Чмутин Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Территории, где ВСУ применят кассетные бомбы, будут относиться к зонам повышенной опасности. Об этом в беседе с URA.RU заявил член президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин. «Есть класс „Воздух — земля“, есть „Земля — земля“ — сброс артиллерийским способом или воздушным — то есть из самолета. Вылетело из этой кассеты какое-то n-ое количество бомб размером меньше, чем сама ракета. Они разлетелись, ударили по земле. Как посчитать, сколько взорвалось, а сколько нет? Есть процент неразорвавшихся снарядов, они потом остаются. Тем более один такой снаряд кассетных бомб охватывает площадь практически в три футбольных поля. Оно составляет около 90-100 метров. Чтобы разминировать все потом, должны зайти специалисты, саперы, инженерные войска. Это обследования и исследования шаг по шагу, миллиметр за миллиметром, потом подрыв, вывоз с этого места. Разминирование — это не такое быстрое действие. Естественно, территория, где будут применены кассетные бомбы, будет относиться к зоне повышенной опасности. Даже если прекратятся военные действия на этом участке», — объяснил Юрий Чмутин. Полковник запаса подчеркнул, что сброс кассетных бомб на населенные пункты усложняет работу саперам. «Хорошо, если это чистое поле, где находится личный состав, техника. Там еще можно потом поработать инженерным службам. А если это населенный пункт? Таких же полно, и больших, и малых, и средних, и как тут? Как хочешь», — отметил Чмутин. Ранее в Белом доме сообщили, что США передадут Украине кассетные боеприпасы. При этом Вашингтон признал, что их применение несет риски для мирного населения. По словам западного сапера, чаще всего кассетные бомбы взрываются при полевых сельскохозяйственных работах или когда их случайно находят дети. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Территории, где ВСУ применят кассетные бомбы, будут относиться к зонам повышенной опасности. Об этом в беседе с URA.RU заявил член президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин. «Есть класс „Воздух — земля“, есть „Земля — земля“ — сброс артиллерийским способом или воздушным — то есть из самолета. Вылетело из этой кассеты какое-то n-ое количество бомб размером меньше, чем сама ракета. Они разлетелись, ударили по земле. Как посчитать, сколько взорвалось, а сколько нет? Есть процент неразорвавшихся снарядов, они потом остаются. Тем более один такой снаряд кассетных бомб охватывает площадь практически в три футбольных поля. Оно составляет около 90-100 метров. Чтобы разминировать все потом, должны зайти специалисты, саперы, инженерные войска. Это обследования и исследования шаг по шагу, миллиметр за миллиметром, потом подрыв, вывоз с этого места. Разминирование — это не такое быстрое действие. Естественно, территория, где будут применены кассетные бомбы, будет относиться к зоне повышенной опасности. Даже если прекратятся военные действия на этом участке», — объяснил Юрий Чмутин. Полковник запаса подчеркнул, что сброс кассетных бомб на населенные пункты усложняет работу саперам. «Хорошо, если это чистое поле, где находится личный состав, техника. Там еще можно потом поработать инженерным службам. А если это населенный пункт? Таких же полно, и больших, и малых, и средних, и как тут? Как хочешь», — отметил Чмутин. Ранее в Белом доме сообщили, что США передадут Украине кассетные боеприпасы. При этом Вашингтон признал, что их применение несет риски для мирного населения. По словам западного сапера, чаще всего кассетные бомбы взрываются при полевых сельскохозяйственных работах или когда их случайно находят дети.