Шойгу заявил, что ВСУ потеряли более тысячи танков с начала наступления

11 июля 2023 в 20:08 Размер текста - 17 +

В числе уничтоженной техники 17 танков Leopard, заявил Сергей Шойгу Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины потеряли более тысячи танков с начала наступления. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. «С начала контрнаступления уничтожен 21 украинский самолет, 5 вертолетов и 1 244 танк», — сообщил Шойгу, его слова передает Минобороны РФ. Он добавил, что в числе уничтоженной техники 17 танков Leopard и пять французских колесных танков AMX, а также 12 БМП «Брэдли».

Вооруженные силы Украины потеряли более тысячи танков с начала наступления. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. «С начала контрнаступления уничтожен 21 украинский самолет, 5 вертолетов и 1 244 танк», — сообщил Шойгу, его слова передает Минобороны РФ. Он добавил, что в числе уничтоженной техники 17 танков Leopard и пять французских колесных танков AMX, а также 12 БМП «Брэдли».