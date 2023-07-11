Шойгу заявил, что ВСУ потеряли более тысячи танков с начала наступления

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей, stock
В числе уничтоженной техники 17 танков Leopard, заявил Сергей Шойгу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины потеряли более тысячи танков с начала наступления. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«С начала контрнаступления уничтожен 21 украинский самолет, 5 вертолетов и 1 244 танк», — сообщил Шойгу, его слова передает Минобороны РФ. Он добавил, что в числе уничтоженной техники 17 танков Leopard и пять французских колесных танков AMX, а также 12 БМП «Брэдли».

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины потеряли более тысячи танков с начала наступления. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. «С начала контрнаступления уничтожен 21 украинский самолет, 5 вертолетов и 1 244 танк», — сообщил Шойгу, его слова передает Минобороны РФ. Он добавил, что в числе уничтоженной техники 17 танков Leopard и пять французских колесных танков AMX, а также 12 БМП «Брэдли».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...