Шойгу заявил, что ВСУ потеряли более тысячи танков с начала наступления

В числе уничтоженной техники 17 танков Leopard, заявил Сергей Шойгу
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины потеряли более тысячи танков с начала наступления. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«С начала контрнаступления уничтожен 21 украинский самолет, 5 вертолетов и 1 244 танк», — сообщил Шойгу, его слова передает Минобороны РФ. Он добавил, что в числе уничтоженной техники 17 танков Leopard и пять французских колесных танков AMX, а также 12 БМП «Брэдли».
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