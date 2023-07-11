Федеральный консилиум принял решение по Мише Бахтину со СМА из Екатеринбурга

11 июля 2023 в 21:09 Размер текста - 17 +

Перед назначением препарата «Рисдиплам» Мише Бахтину необходимо пройти дополнительное обследование Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чтобы назначить маленькому екатеринбуржцу Мише Бахтину, страдающему от спинально-мышечной атрофией (СМА), препарат «Рисдиплам» за счет минздарава Свердловской области, нужно провести дополнительные обследования. Информация об этом появилась в социальных сетях со ссылкой на федеральный консилиум. «Для назначения препарата „Рисдиплам“ Мише Бахтину нужно оценить эффективность действия препарата в динамике, так как мальчик принимает его за счет благотворительного фонда уже 11 месяцев, а также проверить его печень и почки», — пишет telegram-канал «Не для протокола». Исследование предложили провести в Москве в институте Вельтищева. Предположительная госпитализация Миши — 9 августа 2023 года. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в министерство здравоохранения Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что отец Миши Бахтина, который страдает спинальной мышечной атрофией (СМА), вышел на одиночный пикет. Мужчина требует исполнить обещание властей по поставке препарата «Спинраза». После чего глава свердловского минздрава Андрей Карлов прибыл к месту пикета и предложил вариант решения конфликтной ситуации.

Чтобы назначить маленькому екатеринбуржцу Мише Бахтину, страдающему от спинально-мышечной атрофией (СМА), препарат «Рисдиплам» за счет минздарава Свердловской области, нужно провести дополнительные обследования. Информация об этом появилась в социальных сетях со ссылкой на федеральный консилиум. «Для назначения препарата „Рисдиплам“ Мише Бахтину нужно оценить эффективность действия препарата в динамике, так как мальчик принимает его за счет благотворительного фонда уже 11 месяцев, а также проверить его печень и почки», — пишет telegram-канал «Не для протокола». Исследование предложили провести в Москве в институте Вельтищева. Предположительная госпитализация Миши — 9 августа 2023 года. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в министерство здравоохранения Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что отец Миши Бахтина, который страдает спинальной мышечной атрофией (СМА), вышел на одиночный пикет. Мужчина требует исполнить обещание властей по поставке препарата «Спинраза». После чего глава свердловского минздрава Андрей Карлов прибыл к месту пикета и предложил вариант решения конфликтной ситуации.