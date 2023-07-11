Лидер тюменских «Новых людей» проигнорировал требования избиркома

Руководитель тюменских «Новых людей» не сможет избраться в облдуму Фото: Анна Майорова © URA.RU

Лидер тюменских «Новых людей» Владислав Осатюк не заключал кулуарных соглашений с внутриполитическим блоком местного правительства. Об этом сообщил источник агентства корреспонденту URA.RU. Он называет сегодняшние вбросы на эту тему желанием политика «сохранить хорошую мину при плохой игре».

«Это не первый случай, когда Осатюк пролетает мимо кампании из-за слабой работы своего штаба. Сейчас он просто забыл донести документы для выдвижения в облдуму из облизбиркома в территориальную комиссию, пропустил сроки и оказался вне кампании», — утверждает источник агентства.

В 2021 году Осатюк вылетел из кампании, хотя мог возглавить областной список партии. «С человеком с такой репутацией никто переговоры вести не будет, о каких бы мифических огромных бюджетах сейчас не говорилось», — убежден источник.

Ранее URA.RU писало, что выдвинутый «Новыми людьми» на довыборы в Тюменскую облдуму глава реготделения Владислав Осатюк не сможет избраться в парламент. Все потому, что региональный секретарь не стал относить необходимые документы в территориальный избрком Калининского округа.