Медведев: увеличение военной помощи НАТО Киеву приближает третью мировую

Медведев предрек мировую войну
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Увеличение военной помощи НАТО Киеву приближает третью мировую войну. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, поводя итоги первого дня саммита НАТО.
«Ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту — тупик. Третья мировая все ближе», — заявил он в telegram-канале. Медведев заявил, что Россия сделала выводы и продолжит спецоперацию на Украине с прежними целями.
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