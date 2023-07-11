Медведев: увеличение военной помощи НАТО Киеву приближает третью мировую

12 июля 2023 в 00:22 Размер текста - 17 +

Медведев предрек мировую войну Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Увеличение военной помощи НАТО Киеву приближает третью мировую войну. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, поводя итоги первого дня саммита НАТО. «Ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту — тупик. Третья мировая все ближе», — заявил он в telegram-канале. Медведев заявил, что Россия сделала выводы и продолжит спецоперацию на Украине с прежними целями.

Увеличение военной помощи НАТО Киеву приближает третью мировую войну. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, поводя итоги первого дня саммита НАТО. «Ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту — тупик. Третья мировая все ближе», — заявил он в telegram-канале. Медведев заявил, что Россия сделала выводы и продолжит спецоперацию на Украине с прежними целями.