11 июля 2023

Медведев: увеличение военной помощи НАТО Киеву приближает третью мировую

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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Медведев предрек мировую войну Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Увеличение военной помощи НАТО Киеву приближает третью мировую войну. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, поводя итоги первого дня саммита НАТО.

«Ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту — тупик. Третья мировая все ближе», — заявил он в telegram-канале. Медведев заявил, что Россия сделала выводы и продолжит спецоперацию на Украине с прежними целями.

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Увеличение военной помощи НАТО Киеву приближает третью мировую войну. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, поводя итоги первого дня саммита НАТО. «Ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту — тупик. Третья мировая все ближе», — заявил он в telegram-канале. Медведев заявил, что Россия сделала выводы и продолжит спецоперацию на Украине с прежними целями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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