Лондон откроет центр реабилитации солдат ВСУ под эгидой НАТО

12 июля 2023 в 03:31 Размер текста - 17 +

Великобритания в рамках нового пакета военной помощи готова предоставить Украине более 70 боевых и вспомогательных транспортных средств Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Лондоне под эгидой НАТО откроется Центр реабилитации для военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака. «В Великобритании под эгидой НАТО планируется учредить Центр реабилитации военнослужащих ВСУ», — отмечается в заявлении Сунака. Он также добавил, что международные партнеры готовы предоставить Киеву дополнительные средства обороны, помочь с подготовкой личного состава и усилить обмен разведданными. В заявлении Сунака отмечается, что Великобритания в рамках нового пакета военной помощи готова предоставить Украине более 70 боевых и вспомогательных транспортных средств. Плюс выделить дополнительно тысячи снарядов для танков и 65 $ млн на ремонт поврежденной техники. Ранее в Британии предупредили президента Украины Владимира Зеленского о печальных последствиях применения запрещенных боеприпасов. По словам военного аналитика Шона Белла, территория Украины после их применения еще долго может быть усеяна кассетными бомбами.

В Лондоне под эгидой НАТО откроется Центр реабилитации для военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака. «В Великобритании под эгидой НАТО планируется учредить Центр реабилитации военнослужащих ВСУ», — отмечается в заявлении Сунака. Он также добавил, что международные партнеры готовы предоставить Киеву дополнительные средства обороны, помочь с подготовкой личного состава и усилить обмен разведданными. В заявлении Сунака отмечается, что Великобритания в рамках нового пакета военной помощи готова предоставить Украине более 70 боевых и вспомогательных транспортных средств. Плюс выделить дополнительно тысячи снарядов для танков и 65 $ млн на ремонт поврежденной техники. Ранее в Британии предупредили президента Украины Владимира Зеленского о печальных последствиях применения запрещенных боеприпасов. По словам военного аналитика Шона Белла, территория Украины после их применения еще долго может быть усеяна кассетными бомбами.