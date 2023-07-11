Лондон откроет центр реабилитации солдат ВСУ под эгидой НАТО

В Лондоне под эгидой НАТО откроется Центр реабилитации для военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака.
«В Великобритании под эгидой НАТО планируется учредить Центр реабилитации военнослужащих ВСУ», — отмечается в заявлении Сунака.
Он также добавил, что международные партнеры готовы предоставить Киеву дополнительные средства обороны, помочь с подготовкой личного состава и усилить обмен разведданными. В заявлении Сунака отмечается, что Великобритания в рамках нового пакета военной помощи готова предоставить Украине более 70 боевых и вспомогательных транспортных средств. Плюс выделить дополнительно тысячи снарядов для танков и 65 $ млн на ремонт поврежденной техники.
Ранее в Британии предупредили президента Украины Владимира Зеленского о печальных последствиях применения запрещенных боеприпасов. По словам военного аналитика Шона Белла, территория Украины после их применения еще долго может быть усеяна кассетными бомбами.
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